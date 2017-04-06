ЖИВИ, ОЧАГ ШИЦКУАРА

Пустота и безмолвие

Дорога – извилистая, но без ям и ухабов, уходила вдаль. По обе ее стороны дома – полуразрушенные, обугленные, с пустыми глазницами окон. Жутковатое зрелище. Словно время повернулось вспять. Это смотрела война. Ни души. Пустота и безмолвие. Поэтому когда на дороге появилась женщина, хоть и в черном одеянии, мой спутник Энвер Ходжаа и я обрадовались, спросили, правильно ли мы едем в село Шицкуара Сухумского района. Оказалось, да. Дорога, по которой мы ехали, становилась все хуже. Энвер с опаской заметил, что здесь бывают оползни. В какой-то момент нам показалось, что мы заблудились. Появилось сомнение: разве может быть школа в таком заброшенном месте? Хотя с трудом, но мы выехали к ней по этой разбитой дороге.

Возрождение

Следы войны и на здании Шицкуарской средней школы. Однако расположена она в очень живописном месте, и это в какой-то степени сглаживает плохое впечатление. Первые, кого я встретила здесь, были дети. Они дружно поздоровались со мной и провели к директору школы Еве Рушевне Авидзба.

– Директором я работаю первый год, – сказала она. – Меня назначили после того, как умерла Юлия Андреевна Тыркба. Она возродила эту школу после грузино-абхазской войны. В то время я преподавала русский язык и литературу, да и сейчас преподаю. Сегодня в школе 23 ученика, функционируют 1, 2, 3, 5, 8, 10 классы. Почему детей мало? Я думаю, потому что наше село расположено близко и к Сухуму, и к Новому Афону. Когда школа только возрождалась, были проблемы со специалистами, молодежь стала уезжать из села и забирать своих детей. Она не закрылась только благодаря самоотверженности Юлии Андреевны и поддержке администрации села, районного Управления образования.

По словам Евы Рушевны, школа в Шицкуаре была построена в 1970 году и рассчитана на 300 человек. Не работала она только на период войны, так как находилась на линии фронта. В настоящее время благодаря Администрации Сухумского района в школе проводится ремонт санузлов и замена окон на втором этаже. Вообще школа нуждается в капитальном ремонте, да и забор нужен новый. Ее ученики в основном из многодетных семей. У многих из жителей села – по трое детей и больше.

Преемственность поколений

В школе есть учителя по всем основным предметам, кроме информатики. Работают 12 педагогов. И, что отрадно, много молодых. Анна Кадашева, Аида Авидзба, Лия Кварацхелия, Асида Цвейба, Алан Ажиба начали здесь свою трудовую деятельность. Алан еще студент 4-го курса Абхазского государственного университета, преподает в школе химию и географию. Асида Цвейба преподает абхазский язык, Лия Кварацхелия – английский. Аида Авидзба – выпускница этой школы, вернулась сюда, завершив учебу в вузе. «Они очень стараются, – отмечает директор, – и, я думаю, им нравится работать с детьми. В этом учебном году школу посетили представители районного отдела образования с целью оказания методической помощи, и они отметили хорошую работу молодых педагогов Анны Кадашевой, учительницы начальных классов, и Аиды Авидзба, учительницы истории».

Уже 37 лет преподает в школе абхазский язык Зеркана Джения, очень опытный специалист, возглавляет методическое объединение гуманитарного цикла, классный руководитель 5 класса. Она оказывает большую помощь молодым педагогам и поддерживает их во всех начинаниях. Вся учебно-воспитательная работа школы на завуче Нанули Цугба. Она главный методист, преподаватель начальных классов. Есть и молодые, но уже опытные преподаватели: математики и физики – Эльвира Седикова, биологии – Инна Бигвава (также работает библиотекарем и проводит с детьми различные интересные мероприятия), физкультуры, технологии, военного дела – Федор Деев, о котором Ева Рушевна говорит с большой теплотой. По ее словам, для него и его жены Марины Половьяновой школа – второй дом. Они живут рядом, и все свое время проводят здесь. Федор Деев работает по совместительству завхозом, а его жена – техничкой. Она держит в чистоте школу, а он все чинит, приводит в порядок, следит, чтобы школьный двор не пришел в запустение. Он ухаживает за всем, что здесь растет, цветет. Однако, чтобы привести в порядок территорию позади школы, нужна машина. К тому же, во время очередного урагана упал огромный эвкалипт. Федор смог обрубить и убрать только ветки.

Немало добрых слов заслужил и водитель школьного автобуса Эдуард Карян, который всегда на месте, всегда готов отвезти детей и педагогов на любое внешкольное мероприятие.

«Все, кто работает в школе, – отмечает Ева Рушевна, – болеют за нее душой, всегда готовы прийти на помощь, заменить кого-то, если есть такая необходимость, от души, без лишнего напоминания, по первой просьбе. Для нас это очень ценно. Нам часто приходится делать работу, которую мы вроде бы и не должны, но делаем и не жалуемся, ведь все это для общего блага. Если смотреть друг на друга, лениться, далеко не пойдешь. Ученики школы принимают участие в предметных олимпиадах, в районных мероприятиях. Так, на мероприятии, посвященном 100-летию Баграта Шинкуба (проходила на базе Гумистинской школы), наша ученица Асмик Абрамян читала отрывок из поэмы на абхазском языке, и была отмечена как лучший чтец».

Единственный очаг культуры

Единственный очаг культуры в селе – это школа. Здесь есть библиотека, в которой не только учебная, но и русская, зарубежная классическая литература, произведения абхазских писателей. Правда, многие из книг находятся уже в очень плохом состоянии, библиотека нуждается в обновлении фондов. В школе постоянно проходят интересные художественно-музыкальные мероприятия ко всем знаменательным датам, торжественно отмечали День Победы народа Абхазии в грузино-абхазской войне. На днях прошла Неделя русского языка, посвященная 120-летию известной русской поэтессы Марины Цветаевой. На заключительном мероприятии школьники с удовольствием смотрели отрывки из кинофильмов, в которых звучали песни на ее стихи.

Дети, книги и интернет

Особо трудных детей в школе нет, но здесь считают, что ставку психолога сократили напрасно. На ранних стадиях заметить отклонения в поведении ребенка сложно без специалиста. Нужны хотя бы два психолога на все школы района. Это тем более актуально, что подростки сегодня все свое свободное время проводят в интернете, и кто знает, какому воздействию они могут подвергнуться.

Пока я беседовала с педагогами, прибежали дети – самые маленькие в школе – ученики Анны Кадашевой.

Спрашиваю:

– Нравится вам учиться?

–Да.

–Какой урок самый интересный?

–Математика. Чтение.

–А книжки любите?

–Да.

Один из малышей доверительно мне сказал: «Моя любимая книга – зеленая». Мы пытались выяснить, что это за книга? Оказалось, «Окружающий мир».

«У маленьких еще есть интерес к книгам, – говорит Анна Кадашева, – особенно если они красиво оформленные, с яркими иллюстрациями. А старшеклассники заглядывают в библиотеку лишь по необходимости, отдавая предпочтение интернету, компьютерным играм. К сожалению, эта проблема не только наша, с ней трудно бороться».

Оползни и родные очаги

Мой спутник Энвер Ходжаа никак не может смириться с тем, что к школе ведет такая плохая дорога.

– Неужели в советское время нельзя было построить школу в другом месте, на ровном участке земли? – спрашивает он Еву Рушевну.

–А где вы видите в нашем селе ровное место? – улыбнулась она. – Мы здесь больше ездим, а не ходим. В нашем селе люди никогда не жили компактно. Дома стоят на значительном расстоянии друг от друга. Правда, раньше дорога у нас была асфальтированная, оползней таких не было. А сейчас наши дома ползут в разные стороны. Ремонт сделаешь, хватит года на два, не больше. Район депрессивный, потому что часто случаются оползни. Но люди все равно не хотят переезжать отсюда, оставлять родные очаги. Вот там я живу.

Ева Рушевна показала куда-то вниз, где среди деревьев и кустарников виднелась крыша дома. Подумала: и как она туда добирается?

– Вокруг нашего дома, – продолжила Ева Рушевна, – 46 воронок от снарядов. Хорошо, в дом ни один не попал.

Спрашиваю:

– А откуда знаете, что 46? Кто-то посчитал?

– Да. Отец.

Сила земли

В селе рассказали мне, что живут в основном хозяйством. И педагоги не чураются работы на земле, разводят огороды, содержат скот, ухаживают за фруктовыми деревьями, цитрусовыми. Посильная работа на земле не утомляет, а силы и здоровье дает, считают здесь. Где как не в селе человек чувствует свое единение с природой, свою духовную близость с ней?

Я возвращалась в Сухум, унося в душе что-то такое теплое, необъяснимое. Я могу понять, почему глава Администрации Сухумского района Беслан Авидзба (интервью с ним читайте в последующих номерах газеты «РА») и сельчане убеждены, что без школы село погибнет, и почему стараются ее сохранить. А без села? Ни одно государство не будет сильным, не выживет, если не будет опираться на село, не найдет там экономической поддержки.

Лейла ПАЧУЛИЯ

Номер: 36Выпуск: 3497Рубрика: обществоАвтор: Лейла ПАЧУЛИЯ