Закон Республики Абхазия

О внесении изменений в Закон РА «О средствах массовой информации»

Статья 1

Внести в Закон Республики Абхазия от 12 августа 2004 года, № 927-c-XIV «О средствах массовой информации» (Сборник законодательных актов Республики Абхазия, 2005, № 23, ст. 4; 2015, № 53, ст.126) следующие изменения:

1) в статье 2:

– в абзаце третьем после слов «кинохроникальная программа,» дополнить словами «сетевое издание,» и далее по тексту;

– после абзаца пятого дополнить абзацем шестым следующего содержания:

«– под сетевым изданием понимается сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», зарегистрированный в качестве средства массовой информации в соответствии с настоящим Законом;»;

– абзацы шесть-четырнадцать считать соответственно абзацами семь-пятнадцать;

– в абзаце седьмом после слов «или видеозаписи программы» дополнить словами «, обновление сетевого издания»;

– в абзаце девятом после слов «кинохроникальных программ» дополнить словами «, предоставление доступа к сетевому изданию»;

2) в статье 9:

– в пункте 2 части 1 слово «название» заменить словами «название или наименование (далее – название)»;

– дополнить часть 1 пунктом 10 следующего содержания:

«10) доменное имя сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для сетевого издания.»;

3) часть 4 статьи 10 после слов «местонахождения редакции,» дополнить словами «доменного имени сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для сетевого издания,»;

4) часть 1 статьи 52 изложить в следующей редакции:

«Представительства зарубежных средств массовой информации в Республике Абхазия создаются с разрешения Министерства иностранных дел Республики Абхазия в порядке, установленном Кабинетом Министров Республики Абхазия, если иное не предусмотрено межгосударственным договором, заключенным Республикой Абхазия.».

Статья 2. Заключительные положения

Настоящий Закон вступает в силу с 3 апреля 2017 года.

Кабинету Министров Республики Абхазия разработать и утвердить порядок создания представительств зарубежных средств массовой информации в Республике Абхазия в соответствии с частью 4 статьи 1 настоящего Закона.

Сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», распространяющие массовую информацию, созданные до вступления в силу настоящего Закона, подают заявление на регистрацию средства массовой информации в соответствии с требованиями настоящего Закона в срок до 3 июля 2017 года.

Принят Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия 10 февраля 2017 года

Р. ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия

г. Сухум,

2 марта 2017 года,

№ 4376-с-V

Номер: 36Выпуск: 3497Рубрика: политикаАвтор: Р.ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия