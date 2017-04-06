ОН БЫЛ ПОДОБЕН СКАЛЕ

В Музее Боевой Славы им. В. Ардзинба состоялся круглый стол, посвященный памяти героя Абхазии, кавалера ордена «Ахьдз-Апша» II степени, генерал-лейтенанта Гиви Агрба. В мероприятии приняли участие политические и общественные деятели, люди, лично знавшие героя.

Советник Президента РА по науке, культуре и образованию Владимир Зантария рассказал о заслугах Гиви Агрба: «Символично, что встреча, посвященная памяти Героя Абхазии Гиви Агрба, проходит в здании Музея, носящего имя создателя независимого абхазского государства Владислава Ардзинба, под руководством которого он прошел героический путь выдающегося полководца. Агрба внес существенный вклад в национально-освободительное движение народа Абхазии, вооруженное сопротивление грузинским оккупационным войскам и укрепление обороноспособности страны. Значительное внимание заслуживает энергичная деятельность Агрба в системе МВД, СГБ и Минобороны. Он также был одним из инициаторов создания литературно-мемориального музея имени патриарха абхазской литературы Дмитрия Гулиа. Все это говорит о многогранности организаторского дарования Гиви Агрба».

Секретарь Совета безопасности Абхазии Мухамед Килба отметил: «Вряд ли можно охватить одним мероприятием весь масштаб подвигов Гиви Камуговича. Именно такие люди, как Агрба, являлись стержнем в принятии судьбоносных решений для Абхазии. Но даже самую гениальную идею невозможно претворить в жизнь, если делом не будет руководить талантливый исполнитель, каким и был Гиви Агрба».

Директор Музея Мзия Бейя так охарактеризовала личность Героя: «Гиви Камугович – легендарный герой Абхазии. Он был командующим гвардейским полком, первым вступившим в бой с неприятелем, и с самого начала войны проявил верх героизма. Примечательно, что даже после войны он продолжал активно участвовать в общественной жизни Абхазии и внес свой вклад в становление Абхазского государства.

Номер: 36Выпуск: 3497Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс