БРИФИНГИ ВОКРУГ СИТУАЦИИ В МВД

Восемь сотрудников Управления внутреннего контроля и расследований МВД Абхазии подали рапорты о сложении с себя должностных полномочий. В среду, 5 апреля, трое из них – подполковник милиции, заместитель начальника Управления внутреннего контроля и расследования МВД РА Игорь Базильский, подполковник милиции, начальник отделения собственной безопасности Управления внутреннего контроля и расследования Арсен Псаунов и подполковник милиции, старший оперуполномоченный по особо важным делам ОСБ УВКР Артур Оксузян дали брифинг в АРСМИРА, в ходе которого рассказали о сложившейся ситуации и причинах, побудивших их принять такое решение.

Игорь Базильский проинформировал собравшихся о том, что все сотрудники подали рапорты с просьбой уволить их по собственному желанию после совещания с руководителем МВД А.Кобахия. Мотивом ухода стала ликвидация Управления собственной безопасности, которое он возглавлял. Управление собственной безопасности, по словам бывшего начальника УСБ, это самостоятельное структурное подразделение МВД, которое напрямую подчиняется министру внутренних дел. И в обязанности сотрудников этого Управления входило выявление, пресечение противоправной деятельности со стороны работников милиции, а также защита интересов сотрудников и их семей. Более того, как рассказал И. Базильский, вместе с УСБ было ликвидировано Управление по воспитательной работе. А вместо него приказом министра Аслана Кобахия было создано новое Управление внутреннего контроля и расследования, в состав которого в качестве отделов были введены УСБ и УВР. Также было ликвидировано и Управление по борьбе с организованной преступностью, которое затем было введено в состав Управления уголовного розыска.

Игорь Базильский утверждает, что все структурные изменения в МВД должны происходить только лишь в соответствии с постановлением Кабинета Министров РА, однако этот закон был проигнорирован. Несмотря на нарушения, сотрудники продолжали работать в управлении, так как личному составу было безразлично его название. Главным для них было выполнять свою работу честно и объективно. Однако, как заявил Базильский, руководство вместо содействия чинило им препятствия в работе. Он рассказал о фактах коррупции, которые были выявлены и документально подтверждены. Одно из них – нарушение в проведении техосмотра автомобилей в РЭО.

– Техосмотр проходит с грубым нарушением действующего законодательства, берутся завышенные штрафы. Я хочу спросить: кто-нибудь делал техосмотр за 720 рублей? Думаю, никто. Реальная оплата доходит до 1800 рублей. Максимальная цена за техосмотр машин с большим объемом двигателя составляет 2000 рублей, но за эту услугу берут до 3500 рублей. Мы выявили этих сотрудников. Однако нам было сказано: «Вызвать их и поругать». Я усматриваю в этих действиях состав преступления, – заявил он.

Другим нарушением И. Базильский назвал препятствие руководства МВД контролю над экзаменационной комиссией РЭО МВД.

– Моим подразделением было установлено, что любой человек может сдать экзамен и получить водительское удостоверение за плату семь тысяч рублей. А говорим, что люди у нас гибнут на дорогах. Так и будет, пока они не будут знать Правил дорожного движения, – сказал И.Базильский.

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В этот же день в МВД прошёл брифинг, на котором министр Аслан Кобахия сообщил журналистам, что все рапорты восьмерых сотрудников подписаны и они уволены. «Это было их собственным желанием», – подчеркнул он. А работу Управления назвал неэффективной. Более того, А.Кобахия отметил, что Игорь Базильский не соответствовал своей должности в МВД, так как имеется информация о том, что его отец совершил умышленное убийство. И добавил:

– Те ребята, которые давали брифинг, – это люди, непосредственно отвечающие за правопорядок внутри МВД. Красиво говорить – это одно, но должны быть результаты работы. Эти сотрудники должны были отвечать за собственную безопасность МВД, разоблачать нерадивых работников милиции, посылать материалы о нарушениях в прокуратуру, способствовать их аресту и увольнению с должности. Вот тогда бы работа этого подразделения была бы понятна и министру, и обществу.

По словам Аслана Кобахия, бывший начальник УСБ Игорь Базильский за 7 месяцев работы в органах внутренних дел дослужился от капитана до подполковника.

– 29 сентября 2015 года он получил звание капитана милиции, 4 июня 2016 года – уже стал подполковником. За что он досрочно получил это звание? Непонятно. При этом в 2016 году его наградили оружием, которое было изъято сотрудниками СГБ у наркодилеров. Оно должно было находиться на хранении в МВД. Сегодня я также подписал Указ об аннулировании этого наградного оружия. И он должен его вернуть на склад МВД, – пояснил А.Кобахия.

Министр внутренних дел также рассказал о том, как была устроена работа в ведомстве до его прихода:

– Ни один вопрос не решался без ведома министра. Доходило до того, что руководитель отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотических веществ просил у руководителя МВД разрешения, чтобы спланировать совместную операцию с сотрудниками СГБ. Я приложил немало усилий, чтобы приучить людей к ответственности и самостоятельности.

Аслан Кобахия также сообщил, что по поручению Президента Абхазии Рауля Хаджимба в ближайшее время будет создано Управление, отвечающее за внутреннюю безопасность МВД. Новое подразделение, по его словам, будет двойного подчинения – Министерству внутренних дел и Службе государственной безопасности.

– В структуре МВД много управлений, которые мы будем сокращать. Я недоволен не только УСБ, но и другими отделами. В новое подразделение наберут ответственных работников, знающих свою работу, – сказал Кобахия.

Эсма АРДЖЕНИЯ

Номер: 36Выпуск: 3497Рубрика: политикаАвтор: Эсма АРДЖЕНИЯ