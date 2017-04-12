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СПОРТ
Сборная женская команда РА по баскетболу примет участие в открытом всероссийском турнире, который пройдет в г. Сочи с 10 по 14 апреля.
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Сборная команда РА по легкой атлетике примет участие в открытых краевых соревнованиях на приз олимпийской чемпионки Л.Брагиной, которые состоятся 14 – 16 апреля в г. Краснодаре.
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С 18 по 23 апреля в Гагре пройдет международный турнир по боксу, посвященный памяти мастера спорта СССР Р.Чирикбая.
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С 21 по 23 апреля в г. Ткуарчале состоится республиканский турнир по вольной борьбе, посвященный памяти заслуженного тренера РА Б.Чолокуа.
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С 26 апреля по 1 мая в Санкт-Петербурге пройдет международный турнир по дзюдо «Олимпийские старты на Кубок Победы», в котором примет участие сборная команда РА.
Номер: 37
Выпуск: 3498
Рубрика: спорт
Автор: Соб. инф.