ОТЗЫВ НА КНИГУ И.Р. МАРЫХУБА «ОБ АБАЗГСКОЙ (АБХАЗСКОЙ) ПИСЬМЕННОСТИ»

Нам пишут

Всякая истина проходит

в человеческом уме три стадии:

Сначала – «какая чушь!»

Затем – «в этом что-то есть!»

Наконец – «кто же

этого не знает!»

Александр Гумбольдт

Кто бы что ни говорил, в особенности отдельные недоброжелатели Игоря Ражденовича Марыхуба, он заслуживает всякого поощрения, потому что работает много, является безупречным патриотом, был активнейшим участником национально-освободительного движения абхазов. А главное, он заслуживает благодарности за многочисленные публикации, среди которых есть и уникальные исторические документы новейшей истории Абхазии. И. Марыхуба сейчас – один из немногих, кто располагает богатейшей библиографией по истории Абхазии.

Да, не всё одинаково хорошо получается у него (а у кого всё хорошо получается?), но многое из того, что он создал, войдёт в золотой фонд абхазской исторической науки.

Тема наличия письменности у древних и средневековых абазгов, чему посвятил Игорь Ражденович одну из последних своих книг, не нова. Она разрабатывалась Семёном Михайловичем Ашхацава, который, как теперь выясняется, был на правильном пути в решении этой проблемы. Затрагивали этот вопрос и другие абхазские учёные. Но решить эту проблему было невозможно при грузинском режиме, тем более что некоторые титулованные абхазские историки по сей день скептически относятся к исследованиям С.М. Ашхацава.

Тем не менее, абхазские учёные-энтузиасты не прекращали поиски материалов об абхазской письменности в далеком прошлом, в результате чего всё чаще находили следы этого письма. И, наконец, дело дошло до того, что появились серьёзные работы, в которых достаточно убедительно освещается факт наличия своего национального письма у предков абхазов, по меньшей мере, в период могущественного средневекового Абхазского царства.

Так, например, Игорь Марыхуба на основании глубокого анализа многочисленных источников и трудов корифеев науки пишет: «Мы обратили внимание на весьма подозрительный факт: на территории могущественного Абазгского государства… ХI-ХIII веков источники фиксируют три местных алфавита, считающихся «грузинскими»?! Это заглавно-церковный (по-грузински «асомтаврули»), строчно-церковный («хуцури») и гражданский («мхедрули»). Современное же грузинское письмо возводится к гражданскому, т.е. «мхедрули». Однако такое обилие алфавитов у одного народа, не имевшего государственности в вышеуказанные века, к тому же использование этих трёх алфавитов синхронно в один и тот же период является маловероятным, нереальным». «Стало быть, – заключает автор, – как минимум, один из этих трёх алфавитов был абхазским – абазгским…».

Вслед за Марыхуба академик АНА В.Е. Кварчия также утверждает эту же мысль в своём фундаментальном исследовании: «На наш взгляд, сообщения древних авторов и мнение названных и других исследователей, а также и материалы абхазо-абазинских языков… дают основания уверенно говорить о существовании в эпоху Абхазского царства абхазского письма и, соответственно, составленных на нём абхазских текстов», – пишет он. (Выд. – А.П.).

Кроме того, два доктора филологических наук – профессор О.П. Дзидзария и профессор Л.Х. Саманба, давая высокую оценку рассматриваемой книге И.Р. Марыхуба, подчёркивают: «Такое комплексное исследование проблем письменности абазгов (абхазов) позволило автору дать принципиально новые оценки наличия алфавита, церковных книг у предков абхазов. Так как абхазы одними из первых приняли христианство и имели мощное государство на Кавказе, они, безусловно, не могли не иметь своей письменности».

Более того, народный поэт Абхазии Виталий Амаршьан, поэтизируя книгу Игоря Ражденовича, посвятил ей великолепный гимн под названием «Наша золотая письменность». Предлагая читателям этот гимн, написанный в виде послания Игорю Марыхуба, В. Амаршьан (к тому же знаток истории Абхазии) сообщает: «Когда я прочитал книгу верного патриота Абхазии, учёного-историка Игоря Ражденовича Марыхуба «Об абазгской (абхазской) письменности», не смог удержаться, чтобы не посвятить этому исследованию моё новое стихотворение».

Правда, Игорь Марыхуба не был в почёте у бывшего руководства АбИГИ. Его успехи нередко замалчивались по причине того, что не мирился с нерадивыми чиновниками. Он критиковал тот недопустимый факт, что наша историография в течение 20 с лишним лет при свободной Абхазии не сумела выработать единую концептуальную линию истории Абхазии и предложить учёным и преподавателям, чтобы устранить разнобой в интерпретации исторических фактов и событий.

Понятно, что сотрудник, указывающий на недостатки в работе чиновников, становится неудобным для начальства. Хорошо, чиновники приходят и уходят, и их мнение не есть истина в последней инстанции. Есть независимые представители общественности, о которых говорилось выше и которые дали высокую оценку книге И.Р. Марыхуба об абхазской письменности в далёком прошлом.

Пожелаем Игорю Марыхуба дальнейших успехов в науке и жизни.

Алексей ПАПАСКИР, доктор исторических наук, профессор АГУ

г. Сухум

Номер: 37Выпуск: 3498Рубрика: обществоАвтор: Алексей ПАПАСКИР, доктор исторических наук, профессор АГУ