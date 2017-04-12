ПУТЬ НЕБА НА ЗЕМЛЮ

(о художнике Тимуре Кайтане и его творчестве)

Место встреч – картинная галерея

Это было трудное послевоенное время. Тогда излюбленным местом встреч творческой молодежи была Сухумская частная картинная галерея. Здесь собирались за чашкой кофе художники, поэты, журналисты, ученые. Они присматривались друг к другу, знакомились, общались, делились новостями, своими мыслями, идеями. К сожалению, некоторые из них уже ушли из жизни. С особой грустью я вспоминаю ученого-историка Анзора Агумаа, который всегда присаживался к нашему столику, где обычно можно было увидеть журналистов Инну Хаджимба, Заиру Цвижба, Раду Агрба (она тоже рано ушла из жизни), художника Батала Джапуа. Иногда я мысленно возвращаюсь в то время, и перед глазами, словно кадры из кинофильма, проносятся наиболее запомнившиеся эпизоды тех встреч.

Здесь я впервые увидела и художника Тимура Кайтан, познакомилась с его будущей женой Фатимой Гунба. Позже, когда Тимур и Фатима создали семью, я вместе с Инной Хаджимба бывала у них дома в гостях. Сегодня у них двое детей, Мире – 16 лет, а Алану – 12 лет. Мира, как и отец, очень любит живопись. Она учится в художественной школе, а Алан увлекается шахматами.

«Художник не всегда бывает свободным, – в беседе со мной говорит Тимур. – Если у человека есть семья, она должна быть на первом месте. В первую очередь следует выполнять свои обязанности перед семьей, потом все остальное, даже если это остальное – суть твоей жизни и необходимо тебе, как воздух. Сразу после войны мы старались не думать о будущем, боялись обзавестись семьей. Мы занимались живописью и по первому зову в случае необходимости брали в руки оружие. Враг не мог смириться с поражением и пытался взять реванш. В Галском районе орудовали грузинские бандформирования, проводили террористические акты. Так что надо было противодействовать им».

Во время грузино-абхазской войны 1992-93 годов Тимур воевал в составе Пицундского батальона. Он участвовал во всех операциях, в том числе и Сентябрьской, когда освобождали Сухум, а также во всех послевоенных антитеррористических операциях, кроме Кодорской. Его любовь к Родине проявляется и в его поступках, и в творчестве, которое несет в себе патриотические мотивы.

«Друзья мои, прекрасен наш союз»

Тимур рассказывает: «Очень много всем нам дал творческий художественный союз «Агава». Мы занимались серьезной деятельностью: и Сухумскую крепость очищали, и выставки организовывали, проявляли себя во всех сферах изобразительного искусства, работали и индивидуально, и коллективно. К 5-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии организовали оформление города, провели выставку плаката в частной картинной галерее, сделали макет для Новоафонского музея. В том же году напротив Абхазского драматического театра была установлена моя скульптура Русалки. Эта работа тоже была приурочена к дню Победы. Кроме того, вместе с друзьями было сделано очень много реставрационных работ. Так, восстановили памятники Алексею Чочуа, Надежды Курченко, а также полностью отреставрировали «Ривьеру», купол гостиницы «Рица».

– Вы говорите, что многие творческие работы были сделаны коллективно. А не сложно ли это? Ведь у каждого творческого человека свой взгляд, своя манера письма.

– Мне нравится работать вместе. Здесь присутствует некая коллективная игра, интересный симбиоз, будь то идея, пластика, во всех направлениях, создается определенная творческая лаборатория, а в результате ты видишь в работе и свою руку, и руку своего товарища, то, что благодаря общему вдохновенному труду будет жить дальше.

– С кем вы создавали совместные работы?

– В основном я работал и работаю с Баталом Джапуа, Элизбаром Какава, Бесланом Жанаа, Аликом Таркил. Так, памятник бортпроводнице Сухумского аэропорта Надежде Курченко мы реставрировали вместе с Елизбаром Какава. Памятник, выполненный из бронзы, был обстрелян во время войны грузинскими оккупантами. На нем были не только вмятины, но и пулевые отверстия во многих местах. Мы латали, варили, обрабатывали, сделали все, чтобы убрать эти страшные следы войны. Однако после очередного стихийного бедствия на памятник упало дерево, и он вновь нуждается в реставрации.

Сегодня парк Надежды Курченко остался без памятника легендарной бортпроводнице, погибшей в схватке с террористами.

– А кто ваши соавторы стелы добровольцам, открытой в городе-герое Гудауте?

– Батал Джапуа, Беслан Багателиа. Создавая эту стелу, мы хотели показать, что стремление к свободе объединяет абхазский народ с добровольцами. Поэтому на стеле изображен орел – символ свободы, добровольческого движения, под его левым крылом – абхазский флаг, а под правым – флаг Конфедерации.

Герб Сухума и Тимур Кайтан

Одной из значимых индивидуальных работ Тимура является Герб Сухума. Он работал над ним, будучи главным художником столицы. На мой взгляд, это очень интересная, содержательная и красивая работа. Этому Гербу столицы уже 18 лет. Он представляет собой закругленный к низу щит, который разделен на четыре равные части. На двух частях – цвета государственного Флага Абхазии, на остальных: на лазурном поле золотые остроконечные шапки Диоскуров с золотыми звездами, а на красном – золотой всадник, прообразом которого, по словам Тимура Кайтана, является православный святой мученик Евстафий Апсилийский.

Во всем надо стремиться к профессионализму

Дар художника передался Тимуру и его брату Эдуарду от отца, который любил рисовать и часто делал разные наброски. Мама Зоя Метовна Джикирба всячески поощряла увлечение своих сыновей. Окончив Сухумскую среднюю школу, Тимур поступил в Сухумское художественное училище им. А.К. Чачба (1978-1982), затем продолжил учебу в Тбилисской Академии художеств (1985 – 1989).

В настоящее время Тимур Кайтан работает директором Сухумской детской художественной школы, расположенной в Доме творчества «Айнар». В школе занимаются свыше 80 ребятишек с 10 до 16 лет. Обучение – 4 года. Здесь учат академическому рисунку, живописи, композиции и лепке. А преподают в художественной школе педагоги Лаша Габелия, Циала Еник, Рудик Хочава. Преподает и Тимур Кайтан. Он считает, что очень важно научить детей академическому рисунку, азам изобразительного искусства. «В любом деле, чем бы ты не занимался, – говорит художник, – надо стремиться к профессионализму».

Спрашиваю:

– Как вы относитесь к выставкам молодых начинающих художников? Достаточно ли высок их профессиональный уровень?

– Человек сам для себя должен решить: пришло время или нет показывать свои работы.

Тимур участвует в выставках, но редко. Его работы можно увидеть на экспозициях, представленных в Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии. Несколько лет назад он участвовал в коллективной выставке, проходившей на Северном Кавказе. А недавно – в выставке, организованной Нугзаром Логуа в Абхазском государственном музее. Он не стремится быть модным художником, угодить, понравиться кому-то. Для него главное – выразить себя, то, что он чувствует и стремится передать другим.

На вопрос: «Где вы предпочитаете работать: дома или в мастерской?», художник ответил: «Если работа небольшая, занимаюсь ею дома, если монументального характера – в мастерской. Хорошо работается там, где тебе никто не мешает, ты ничем не связан, когда ты сам себе предоставлен, полностью отдаешься любимому делу. Но, как я уже сказал, художник не всегда бывает свободным.

Известный индийский духовный лидер и мистик Ошо однажды сказал: «Творчество означает: внести в существование нечто новое, дать дорогу неизвестному, чтобы оно могло проникнуть в известное, предоставить небу путь на землю». Трудно с ним не согласиться. Тимур Кайтан вместе со своими друзьями-художниками дает возможность небу спуститься на землю. В этом и есть настоящее искусство.

Лейла ПАЧУЛИЯ

(в переводе на абхазский язык материал был опубликован в журнале «Апсны аказара»)

Номер: 37Выпуск: 3498Рубрика: обществоАвтор: Лейла ПАЧУЛИЯ