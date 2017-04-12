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В 2018 ГОДУ НАЧНУТ ПРОВОДИТЬ ПОДВОДНЫЕ ЭКСКУРСИИ НА «ТИТАНИК»

Один из крупнейших английских туроператоров пообещал к маю следующего года организовать подводные экскурсии к обломкам легендарного «Титаника».

Удовольствие это, надо сказать, не из дешевых. Восьмидневный тур на одного человека обойдется в 105 тысяч американских долларов. За эти деньги туристов обещают доставить вертолетом или гидропланом из канадского города Сент-Джонс в район крушения корабля, где их уже будет поджидать экспедиционная яхта. За время экскурсии для группы организуют погружение в глубоководном аппарате на глубину 3 750 метров, в ходе которого можно будет рассмотреть не только очертания затонувшего лайнера, но и знаменитую парадную лестницу. Помимо этого, участников тура ждут лекции, общение с учеными и исследователями, работа с экипажем. Группа будет состоять из 9 человек.

В случае успешности первого подобного опыта и достаточного спроса среди туристов, с 2019 года подобные экскурсии будут проводиться на регулярной основе.

Номер: 37Выпуск: 3498Рубрика: обществоАвтор: Из Интернета