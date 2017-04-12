ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ОЦЕНИВАТЬ ОБЪЕКТИВНО, БЕЗ ГНЕВА И ПРИСТРАСТИЯ

Мнение

(Окончание. Начало в № 35)

Всем известно и о том, что большое число боевиков с Северного Кавказа сражается в рядах ИГИЛ. А разве они туда попали не через грузинскую территорию?! Если границы Грузии на замке, то каким образом в рядах ИГИЛовцев оказались грузинские граждане Батирашвили и Маргишвили, наиболее известные одиозные садисты? Разве других выходцев из Грузии там нет?! А разве на территорию Абхазии не проникают из Грузии террористы, другие преступники? Правоохранительными органами Абхазии за последние три года таких задержано 14 человек. Так что в Тбилиси должны знать о том, что, живя в стеклянном доме, не следует разбрасываться камнями. Стоит также отметить, что Грузия целенаправленно, всеми средствами добивается изоляции Абхазии. Например, недавно проводился в Москве международный шахматный фестиваль, в котором участвовали и юные абхазские шахматисты под своим национальным флагом. Они заняли призовые места, а председатель шахматной федерации Абхазии награжден Почетной грамотой. Грузинская шахматная федерация опротестовала это решение.

Очевидно, пристальное «внимание» Тбилиси к Абхазии и к ее населению мотивировано тем, что там считают: если не сегодня, то завтра они будут реальными хозяевами этой земли. Абхазы не хотят исчезнуть, хотят самосохраниться и развиваться. Но именно в этом кроется «вина» абхазов, именно этим они «заслужили» желчную ненависть со стороны грузинской элиты.

Даже сейчас, по истечении времени, не происходит трансформации политических взглядов у официальных грузинских властей, обида за поражение в войне с Абхазией превалирует над здравым смыслом. Удивительно, что Маргвелашвили, обществовед, доктор философских наук, оказался неспособным к такому мышлению. В Тбилиси говорят, что сами они переосмыслили случившееся, но этого нельзя сказать об абхазской стороне. В чем же состоит переосмысление Грузией совершенных злодеяний? Есть политическое осуждение? Есть покаяние за свои чудовищные преступления? Наказаны виновные? Нет. А какое переосмысление требуют от абхазов в Тбилиси? Там утверждают одинаковую ответственность обеих сторон. Разве совестно так рассуждать?.. Не парадоксально ли ставить на одну доску агрессора и его жертву?! Не абхазы ведь, вооруженные до зубов, перешли мост через Ингур и вторглись в города и села Грузии?! Гегель определял совесть как «процесс внутреннего добра». И тех, кто считает одинаково виновными обе стороны в кровавой войне в Абхазии, нет ни добра, ни совести.

Грузия не задумывалась над тем, насколько были адекватными ее действия, не говоря уже о необходимости призадуматься над причинами выхода из состава Грузии Абхазии и Южной Осетии. В. Ленин предупреждал о том, что ничто так не мешает сплоченности народов и их дружбе, «как национальная несправедливость, и ни к чему так не чутки «обиженные» националы, как к чувству равенства и к нарушениям этого равенства...». Эту национальную несправедливость испытывали абхазы на протяжении долгого времени, находясь под мощным прессом тбилисского режима. Режим этот способствовал росту у грузин уровня национального высокомерия и эгоизма. Кстати, разве не такие же обстоятельства толкнули крымчан к выходу из состава Украины?

В политическом сознании есть «красная линия», пересечь которую нельзя, какие бы блестящие перспективы ни рисовались за этим. Но это понимание непростительно игнорируется некоторыми политиками. Имеется в виду В.Жириновский – парламентарий российской Госдумы, лидер фракции ЛДПР, который, ратуя за губернизацию России, 9 февраля с.г. по российскому телеканалу заявил, что следует Сухум сделать районом Краснодарской губернии. Он, очевидно, не понимает, что своими заявлениями вредит общим интересам народов России.

Не допускаю, чтобы нынешний грузинский президент и его окружение не понимали бы, что шансов на возвращение Абхазии и Южной Осетии у них нет, скорее всего, они между собой об этом говорят. А от народа это мнение скрывают. Хотя здравомыслящая часть грузинского народа уже начинает понимать, что агрессия всегда разрушительна, последствия ее чаще всего неисправимы, а разговоры о территориальной целостности Грузии являются иллюзией.

Возможно, до сих пор кое-кто в руководстве Грузии верит, что Запад, особенно США, поможет в возвращении потерянных территорий? Но... Обещать жениться и жениться – не одно и то же. Поэтому и разочарованных Западом в Грузии немало. Один из них, академик Ш. Надирашвили в интервью газете «Свободная Грузия» заявил, что «вместо того, чтобы задействовать дипломатию и думать о том, как найти общий язык с Россией, мы прибежали к Америке с просьбой о помощи…». Запад не будет воевать с Россией из-за Грузии. Он может подстрекать, как это происходит на Украине, извлекая из этого выгоду для себя. Не свершились и обещания Запада принять Грузию в ЕС и НАТО, равно как не помог он им решить и территориальные проблемы.

Маргвелашвили и всей грузинской элите, конечно, хочется вернуть Грузии этот обаятельный кусок земли – Абхазию. Но – занавес опущен. Однако в Грузии твердят, что никогда не согласятся с утратой Абхазии и Южной Осетии. Это, собственно, их дело – согласятся или не согласятся. От этого ничего не изменится. Главное состоит в том, что сказывается отсутствие у правителей Грузии ощущение времени. Представители грузинской элиты внушают своим согражданам и самим себе реальность возврата потерянных территорий, не объясняя каким путем. Накануне нового (2017) года корреспондент газеты «Абхазский меридиан» задает вопрос известному грузинскому аналитику П.Закарейшвили о том, какой ему видится политическая карта Южного Кавказа в 2037 году. Суть его ответа сводилась к тому, что к указанному сроку все проблемы Кавказа уже будут решены, в том числе территориальное единство Грузии, и она уже будет членом Евросоюза и НАТО. Это сказочное мечтание Закарейшвили не сбудется, скорее всего, ибо Евросоюз, куда рвется его страна, трещит по всем швам, желающие выхода из него вслед за Великобританией уже начинают выстраиваться в очередь, а что касается НАТО, то и там тоже проблемы и противоречия. И доживут ли эти альянсы до 2037 года – это еще большой вопрос.

Есть такой В.Кадинец, бывший партдеятель и житель Абхазии, ныне проживающий в грузинской столице. Он выдвигался на ответственные должности не потому, что с неба звезды хватал (к тому же был любителем Бахуса), а потому, что постоянно придерживался грузинской линии в абхазском вопросе. Таким метисам – мать его была мегрелка, а сам он лишь по паспорту считался русским – в тбилисской кадровой политике давался приоритет. (Помнится, вторым секретарем Гагрского ГК компартии работал шеварднадзевский посланец, некий Воронов, который толком не владел русским языком). Ныне Кадинец пребывает в должности главы Союза казаков Грузии. Накануне войны он был среди тех, кто нагнетал антиабхазскую истерию, не остался в стороне и во время самой войны. В последнее время он стал увлекаться поэзией. В прошлом году Кадинец издал сборник стихов под названием «Здравствуй, Сухуми». В нем есть строки:

«...Я в тоске скажу,

дорогие друзья,

Мы скоро увидим

наш город родной,

Сухуми, Сухуми,

ты вечно со мной».

На чем основаны такой оптимизм и предвкушение радости? Ни на чем.

Чтобы коэффициент взаимопонимания сдвинулся с нуля и отошло в прошлое взаимное раздражение, грузинское руководство должно правильно, честно и хладнокровно оценить прошедшую войну и ее последствия, угомониться, перестать увлекаться несбыточными политическими прожектами и, преодолев себя, принять ситуацию такой, какая она есть, иначе говоря, признать факт независимости Абхазии. И уже на этой основе наладить нормальные взаимоотношения, такие как: свобода перемещения граждан, экономические связи, прозрачные границы и др. Это будет означать фундаментальное разрешение грузино-абхазского конфликта. Это – единственный выход, если в Тбилиси не хотят вечной вражды между нами. Среди грузин есть люди, причем известные, понимающие необходимость такого шага. Одним из них, например, является популярный кинорежиссёр Г. Данелия, который, в принципе, одобряя присоединение Крыма к России, заметил, что правильнее было бы, «если бы Крым сначала объявил о самостоятельности, как это сделала в свое время Абхазия, а потом присоединился бы к России». Много раньше об этом говорил и профессор Н. Сарджвеладзе. «В моем понимании возвращение под юрисдикцию Тбилиси Абхазии и Южной Осетии не следует ожидать». М. Купарадзе, директор «Студии Ре», заявляет, что «эти регионы (Абхазия и Южная Осетия. – Авт.) получат независимость, если смогут нас убедить, что так будет лучше для всех». Так будет лучше, потому что это создаст условия для цивилизованных взаимоотношений между нашими народами, отбросит в прошлое состояние «ни мира, ни войны». Есть выражение «буриданов осёл». Суть его в следующем: осёл находился на равном расстоянии от двух связок сена, но пока колебался, какую выбрать, околел от голода. Так и здесь. Затягивание решения очевидной проблемы может быть чревато нежелательными последствиями, вызвать «эффект бабочки»...

Господь дал нам объемное зрение, и потому на реальные факты и обстоятельства следует смотреть обоими глазами и, по известному латинскому выражению, «без гнева и пристрастия».

Константин ДУМАА, доцент кафедры политологии и социологии АГУ

Номер: 37Выпуск: 3498Рубрика: политикаАвтор: Константин ДУМАА, доцент кафедры политологии и социологии АГУ