ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

Решение о создании Ассоциации общественных объединений «Русская община Республики Абхазия» было принято на учредительной конференции в Сухуме в 2008 году. В Ассоциацию вошли четыре русские общины республики – Ткуарчалская, Гулрыпшская, Гагрская и Сухумская.

В работе конференции приняли участие 70 делегатов. На форуме присутствовали заместитель руководителя департамента международных связей правительства Москвы Анатолий Сорокин, который выступил с приветственным адресом от мэра Москвы Юрия Лужкова, советник управления президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорь Живчиков, начальник отдела Московского дома соотечественников Евгений Потапов. Также на конференции побывали премьер-министр Абхазии Александр Анкваб, вице-премьеры Леонид Лакербая, Беслан Кубрава, вице-спикеры Вячеслав Цугба, Альберт Овсепян, заместитель министра обороны начальник генштаба генерал Анатолий Зайцев, представители общественных организаций республики.

На конференции подчеркивалось, что «все усилия Ассоциации будут направлены на то, чтобы вместе с абхазскими и другими народами, проживающими в Абхазии, строить независимое государство». Также отмечалось, что «Ассоциация открыта для сотрудничества с другими русскими общинами». Если у этих организаций будет желание присоединиться и сотрудничать, Ассоциация готова подписать с ними договор.

Но, как стало известно, у пяти-шести организаций русских общин, которые хотели подать заявление на прием, Ассоциация не принимала и не приглашала их на свои мероприятия. Все это привело к нежелательной разобщенности среди русских.

Номер: 37Выпуск: 3498Рубрика: политикаАвтор: Соб. инф.