В ПАРЛАМЕНТЕ АБХАЗИИ НЕТ РУССКИХ ДЕПУТАТОВ. ПОЧЕМУ?

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Сегодня благодаря российскому гражданству и российским паспортам жители Абхазии получили возможность иметь российские пенсии, свободно въезжать в Россию, открывать там бизнес, покупать квартиры, работать, учиться, занимать государственные должности.

В Абхазии сложилась уникальная ситуация: число этнических русских по сравнению с довоенным временем сократилось с 70 до 20 тысяч, а граждан Российской Федерации сегодня здесь более 140 тысяч. Причём ежегодно число этнических русских уменьшается, так как члены русской общины – люди старшего поколения, пожилого возраста. У многих дети и внуки давно уехали в Россию, однако отток русских жителей по-прежнему ежегодно увеличивается. Многие старики оказываются без семейной поддержки. Все страны постсоветского пространства пережили период становления. Каждый народ чувствует необходимость защищать свою самобытность и национальную сущность. Однако это должно происходить без притеснения представителей других наций. Россия оказывает всестороннюю помощь своим соотечественникам за рубежом, в том числе и в Абхазии. Правительственная комиссия по делам с соотечественниками, возглавляемая главой МИД Сергеем Лавровым, выделяет деньги Посольству РФ и представительству «Россотрудничества» в Абхазии на оказание помощи соотечественникам и на поддержку деятельности русских общин. Их консолидирует Координационный совет, в который входит до 20 членских организаций из всех районов республики. До недавнего времени представители русской общины были в Парламенте Абхазии, однако сегодня их там нет. Почему?

Ответить на этот вопрос желающих среди русского сообщества оказалось слишком мало. Многие заняли позицию «молчание – золото, а слово – серебро», которое может потом навредить. Не буду переходить на личности. Раньше по указанию Первого Президента РА Владислава Ардзинба была определена квота: три депутата от армянской общины, три – от русской. Однако в 2012 году её аннулировали. В прошлые выборы 2012 года ни один русский не был выдвинут кандидатом в депутаты Парламента РА. В Абхазии функционировала организация – Конгресс русских общин соотечественников России в Абхазии, которая была создана вице-премьером Юрием Вороновым. После его трагической гибели эту организацию возглавил участник Отечественной войны народа Абхазии, дважды экс-депутат Парламента РА Геннадий Никитченко. Во время блокады Абхазии он был главным связующим звеном между Абхазией и РФ. Г.Никитченко представлял Абхазию в Совете соотечественников при Комитете СНГ в Госдуме РФ. Он оказывал помощь абхазскому населению в почтовой связи, в получении российского гражданства и приобретении российских загранпаспортов. Однако после признания Абхазии Российской Федерацией российских соотечественников стали представлять «Россотрудничество» и Координационный Совет русских общин. Комментируют ситуацию:

Геннадий Никитченко – кавалер ордена Леона и российского ордена Дружбы, председатель Конгресса русских общин соотечественников России в Абхазии:

– Эти две организации формально представляют российских соотечественников. Русские фактически остались без внимания и поддержки, без права отстаивать свои интересы. В том, что русских нет в Парламенте Абхазии, виноваты мы сами, русские. Сегодня к нам применяется метод двойных стандартов. Объясню. Жители Абхазии русской национальности, имеющие двойное гражданство, оказались в ситуации «свой среди чужих, чужой среди своих». Нашими проблемами никто не хочет заниматься: местные чиновники направляют нас в «Россотрудничество» и Российское посольство, а те, в свою очередь, отправляют нас к местным чиновникам. Поводом для таких манипуляций людьми послужили безынициативность и вынужденная бездеятельность наших организаций. Я предлагаю создать единый центр республиканского значения, который будет координировать нашу работу с учётом требований и пожеланий. Этот Центр будет нести ответственность, и доводить наши чаяния до сведения абхазского руководства и российского посла. Предлагаю провести перерегистрацию всех организаций русской общины, чётко обозначить всех реальных её членов для наведения порядка в этом вопросе. Сотрудничество между нами было, есть и будет. Поэтому наша цель – объединить всех. Вместе мы – сила. За последние семь лет нас нет ни в Парламенте, ни в Правительстве Абхазии. И всё это из-за нашей разобщённости. Нам необходимо все вопросы вынести на съезд. Мы должны определиться с нашим объединением и его руководством. Нужно считаться и с Координационным советом, так как его представляет Россия. Просто необходимо сделать всё, чтобы нас услышали.

Владимир Попов – руководитель Ассоциации правовой помощи и защиты соотечественников, председатель общественного объединения «Русское содружество»:

– Проблем в русской общине много, и я убеждён, что для их решения каждый должен начинать с себя. Существует Закон «О политике в отношении российских соотечественников, проживающих за рубежом». По его уставу у нас есть много полномочий, но сегодня у нас нет доступа к ним. Поэтому нам надо заявить о себе и объединиться. Только после этого с нами будут говорить и считаться. У нас есть «Россотрудничество», это представительство является связующим звеном между нами и большой Родиной. Есть у нас знания, желание работать, сотрудничать со всеми, но нет главного – результата. Военное прошлое уходит в историю, связи между Россией и Абхазией крепнут, а положение русских в Абхазии не становится лучше. По-прежнему отсутствует интеграция русских в общественно-политическую жизнь государства. В Парламенте республики нет ни одного русского депутата. А ведь мы – часть абхазского общества, большинство из нас здесь родились и выросли, многие являются ветеранами войны народа Абхазии. Но главное даже не в этом. Нельзя забывать о том, что русские, сколько бы они здесь не прожили, всегда остаются лицом России. Взаимоотношения русских с другими представителями местного населения являются компасом внешнеполитических связей двух государств. Поэтому наши проблемы неправильно считать внутренним делом отдельных русских общин и организаций. Но русский мир в Абхазии не в полной мере ощущает поддержку своей исторической Родины. В Россию мы приезжаем как иностранцы, и далеко не первосортные. Кроме того, мы оказались в роли просителей, стоящих в очереди, и вынуждены вести работу в режиме выживания. Но при этом чиновничья деятельность кипит, созданы соответствующие структуры по работе с соотечественниками. Они далеки от реалий, но всем довольны. Зачем разделять русские общины на своих и чужих? Может, им просто не нужны сильные и сплочённые русские общины, которые не только информированы о своих правах, но и встают на их защиту, задают неудобные вопросы? Процитирую некоторые тезисы из выступлений Президента Владимира Путина по поводу нас, соотечественников за рубежом: «Декларация вместо реальных дел, декоративный характер, забюрокрачённость. Привлечение работающих за рубежом предпринимателей к организации культурных центров. Шесть с половиной миллиардов выделено на русский мир, на программу «Русский язык», помощь русскоязычным средствам массовой информации».

А члены нашей общины даже билеты для детей на Новогоднее представление в этом году не получили. Посольство РФ более двух лет не проводит страновую конференцию. Не надо путать нерадивость отдельных чиновников с политикой Российской Федерации. Работа с соотечественниками, прежде всего, должна быть понятна самим соотечественникам.

Публикацию подготовила Русудан БАРГАНДЖИЯ

Номер: 37Выпуск: 3498Рубрика: политикаАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ