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12.04.2017

ПРИКАЗ ПОДПИСАН

Согласно Приказу министра внутренних дел Абхазии, сотрудникам ДПС УГАИ МВД РА, патрулирующим автодороги, запрещено останавливать и досматривать автотранспорт с иностранными госномерными знаками вне стационарных постов ДПС, за исключением городов и районных центров.

Останавливать и досматривать иностранный автотранспорт на стационарных постах ДПС разрешено при получении ориентировок.

Согласно Приказу министра внутренних дел Абхазии, сотрудникам ДПС УГАИ МВД РА, патрулирующим автодороги, запрещено останавливать и досматривать автотранспорт с иностранными госномерными знаками вне стационарных постов ДПС, за исключением городов и районных центров.

Останавливать и досматривать иностранный автотранспорт на стационарных постах ДПС разрешено при получении ориентировок.


Номер:  37
Выпуск:  3498
Рубрика:  политика
Автор:  Апсныпресс

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