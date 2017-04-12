ПРИКАЗ ПОДПИСАН

Согласно Приказу министра внутренних дел Абхазии, сотрудникам ДПС УГАИ МВД РА, патрулирующим автодороги, запрещено останавливать и досматривать автотранспорт с иностранными госномерными знаками вне стационарных постов ДПС, за исключением городов и районных центров.

Останавливать и досматривать иностранный автотранспорт на стационарных постах ДПС разрешено при получении ориентировок.

Согласно Приказу министра внутренних дел Абхазии, сотрудникам ДПС УГАИ МВД РА, патрулирующим автодороги, запрещено останавливать и досматривать автотранспорт с иностранными госномерными знаками вне стационарных постов ДПС, за исключением городов и районных центров.

Останавливать и досматривать иностранный автотранспорт на стационарных постах ДПС разрешено при получении ориентировок.

Номер: 37Выпуск: 3498Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс