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ПРИКАЗ ПОДПИСАН
Согласно Приказу министра внутренних дел Абхазии, сотрудникам ДПС УГАИ МВД РА, патрулирующим автодороги, запрещено останавливать и досматривать автотранспорт с иностранными госномерными знаками вне стационарных постов ДПС, за исключением городов и районных центров.
Останавливать и досматривать иностранный автотранспорт на стационарных постах ДПС разрешено при получении ориентировок.
Согласно Приказу министра внутренних дел Абхазии, сотрудникам ДПС УГАИ МВД РА, патрулирующим автодороги, запрещено останавливать и досматривать автотранспорт с иностранными госномерными знаками вне стационарных постов ДПС, за исключением городов и районных центров.
Останавливать и досматривать иностранный автотранспорт на стационарных постах ДПС разрешено при получении ориентировок.
Номер: 37
Выпуск: 3498
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс