СОЗДАН СОЮЗ «ЕДИНСТВО»

Общественные организации российских соотечественников в Абхазии решили объединиться для проведения мероприятий, посвященных сохранению памяти о выдающихся событиях отечественной истории.

В состав Союза «Единство» вошли: ОО «Союз российских соотечественников в РА», Фонд «Хочу верить», Общественное объединение «Русская община Очамчырского и Галского районов» и Особый казачий отдел ККВ в РА.

Участниками встречи подписан меморандум о намерениях, составлен план работы на 2017 год.

Номер: 37Выпуск: 3498Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс