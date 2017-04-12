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12.04.2017
Номер: 37
Выпуск: 3498
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
СОЗДАН СОЮЗ «ЕДИНСТВО»
Общественные организации российских соотечественников в Абхазии решили объединиться для проведения мероприятий, посвященных сохранению памяти о выдающихся событиях отечественной истории.
В состав Союза «Единство» вошли: ОО «Союз российских соотечественников в РА», Фонд «Хочу верить», Общественное объединение «Русская община Очамчырского и Галского районов» и Особый казачий отдел ККВ в РА.
Участниками встречи подписан меморандум о намерениях, составлен план работы на 2017 год.
Номер: 37
Выпуск: 3498
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс