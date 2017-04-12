Республиканский реабилитационный центр

В рамках визита в Гагрский район глава государства осмотрел кабинеты центра.

Главврач Валерий Авидзба отметил, что в центре работают опытные специалисты, приезжают врачи из России. В отделении технической ортопедии Республиканского реабилитационного центра протезируют инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, а также людей, получивших травмы в мирной жизни и при рождении.

На сегодняшний день в ортопедическом отделении обслуживаются бесплатно более 1000 пациентов. Специалисты работают по современной методике.

Номер: 37Выпуск: 3498Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс