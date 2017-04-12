Ткуарчалу – 75 лет

Президент Абхазии Рауль Хаджимба поздравил общественность, Администрацию и Собрание Ткуарчалского района с юбилеем города-героя Ткуарчала.

Город Ткуарчал – это символ мужества и стойкости всего народа Республики Абхазия.

Блокадный город стал плацдармом обороны и координации действий всех сил на Восточном фронте в период Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. Сотни бойцов ткуарчалского полка сражались самоотверженно, освобождая нашу Родину от грузинских оккупационных войск.

В лихолетье в Ткуарчале нашли приют и поддержку незащищенные жители многих близлежащих сел. В лечебных учреждениях города получали первую медицинскую помощь воины, попадавшие сюда с боевыми ранениями.

Город горняков Ткуарчал всегда славился своими достижениями в экономике, промышленности, культуре.

Номер: 37Выпуск: 3498Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс