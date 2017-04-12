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Президент Абхазии Рауль Хаджимба вручил орден «Ахьдз-Апша» III степени ветерану Великой Отечественной войны Арсену Чакряну в день его 100-летия за многолетний и плодотворный труд, активную общественную деятельность.

Президент пожелал ему долгих лет жизни. «Спасибо Вам за Ваши труды, отношение к Родине, которая благодаря таким, как Вы, выстояла», – сказал Р.Хаджимба.

Глава армянской общины Гагрского района Хачик Минасян сказал: «Арсен Чакрян заслуживает этой награды. Он – человек-легенда! Это поколение выиграло войну, а затем восстановило страну».

Номер: 37Выпуск: 3498Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс