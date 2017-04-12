ПАМЯТЬ О ПОГРАНИЧНИКЕ

8 апреля Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба принял участие в митинге на аллее Героев-пограничников в городе Сухуме, посвященном памяти российского пограничника, подполковника Василия Квитко.

Р.Хаджимба отметил, что Василий Квитко был настоящим патриотом. Он погиб при выполнении задания по охране государственной границы Республики Абхазия.

Указом Президента Республики Абхазия Василий Квитко награжден медалью «За воинскую доблесть» посмертно.

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8 апреля 2011 года проводилась инженерная разведка по маршрутам движения автотранспорта Пограничного управления.

На окраине с. Чубурхинджа Галского района Республики Абхазия в составе группы военнослужащих В.Квитко выдвинулся для осмотра нежилого помещения. У его входа по офицеру был открыт огонь из автоматического оружия, в результате он получил ранение, несовместимое с жизнью. Ответным огнем бандиты были нейтрализованы.

За смелые и решительные действия, совершенные при исполнении воинского долга, Указом Президента Российской Федерации В.Квитко награжден орденом Мужества посмертно.

Для увековечения памяти о погибшем его имя выбито на мемориальной плите, расположенной на аллее Героев-пограничников в г. Сухуме. Средняя школа №15 г. Кисловодска, где он родился, названа его именем.

Номер: 37Выпуск: 3498Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс