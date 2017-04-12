ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ РЕСПУБЛИКИ УДМУРТИЯ

10 апреля Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба встретился с представителями Торгово-промышленной палаты и журналистами из Республики Удмуртия.

Президент выразил надежду на дальнейшее развитие отношений между Республикой Абхазия и Республикой Удмуртия. Он подчеркнул, что во многом взаимоотношения между республиками укрепляются и развиваются благодаря активной работе ТПП Абхазии и Удмуртии.

Журналисты из Удмуртии поинтересовались взаимоотношениями Республики Абхазия с Российской Федерацией.

Президент подчеркнул, что взаимоотношения с Россией – одни из самых ключевых как в политическом, так и в экономическом плане.

Рауль Хаджимба отметил, что несмотря на то что Россия поддерживает Абхазию экономически, у нашей республики есть собственные возможности для развития.

Основные направления – это туристическая сфера и аграрный сектор, и в этой области Абхазия также активно сотрудничает с Россией.

Президент рассказал журналистам, что разработана двухлетняя программа развития туризма в республике. Он добавил, что нелегко соперничать с услугами, которые предлагают курорты Сочи и Адлера. Тем не менее Абхазия занимает первое место среди зарубежных стран, посещаемых российскими туристами.

«Это не наши данные, а российские. К нам едут, и мы должны дорожить своими гостями, поднимать уровень нашего сервиса», – сказал Рауль Хаджимба.

Номер: 37Выпуск: 3498Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА