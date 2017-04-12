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12.04.2017

Указ Президента РА

10 апреля Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал Указ о первом заседании Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия шестого созыва.

В соответствии со статьей 41 Конституции Республики Абхазия созвать первое заседание Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия шестого созыва 12 апреля 2017 года в 12 часов.


Номер:  37
Выпуск:  3498
Рубрика:  политика
Автор:  Официальный сайт Президента РА

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