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12.04.2017
Номер: 37
Выпуск: 3498
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА
Указ Президента РА
10 апреля Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал Указ о первом заседании Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия шестого созыва.
В соответствии со статьей 41 Конституции Республики Абхазия созвать первое заседание Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия шестого созыва 12 апреля 2017 года в 12 часов.
Номер: 37
Выпуск: 3498
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА