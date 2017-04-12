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12.04.2017
Номер: 38
Выпуск: 3499
Рубрика: общество
Автор: Апсныпресс
НОВЫЕ ОБИТАТЕЛИ САДА
Посетителей Сухумского ботанического сада этой весной ожидает приятный сюрприз – среди реликтовых растений появится вольер с павлинами и лебедями.
Директор Института ботаники Академии наук Абхазии Эдуард Губаз сообщил: «Мы заказали пернатых особей на птичьем рынке Краснодара и начали подготавливать огороженный участок с бассейном, который послужит вольером для новых обитателей Ботанического сада».
Благородные птицы появятся в саду в течение текущего месяца.
Номер: 38
Выпуск: 3499
Рубрика: общество
Автор: Апсныпресс