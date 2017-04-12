НОВЫЕ ОБИТАТЕЛИ САДА

Посетителей Сухумского ботанического сада этой весной ожидает приятный сюрприз – среди реликтовых растений появится вольер с павлинами и лебедями.

Директор Института ботаники Академии наук Абхазии Эдуард Губаз сообщил: «Мы заказали пернатых особей на птичьем рынке Краснодара и начали подготавливать огороженный участок с бассейном, который послужит вольером для новых обитателей Ботанического сада».

Благородные птицы появятся в саду в течение текущего месяца.

Номер: 38Выпуск: 3499Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс