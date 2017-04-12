ДЛЯ ЗАМЕНЫ ПАСПОРТА

Как сообщили в МВД республики, для обмена старого паспорта на новый надо сдавать документы за два месяца до истечения срока. Срок обмена паспортов старого образца продлен в Абхазии на два года. Для замены паспорта гражданина Абхазии старого образца необходимо иметь при себе оригинал паспорта, две фотографии 6х4, свидетельство о рождении (оригинал), справку из военкомата (для лиц мужского пола до 18 лет). Также гражданин должен предъявить домовую книгу или ордер по форме №16 (из домоуправления), квитанцию об оплате за бланк паспорта (в любом банке страны). Паспорта выдаются гражданам в течение 15 рабочих дней со дня принятия документов, за исключением случаев, требующих дополнительных проверок (не более двух месяцев).

Номер: 38Выпуск: 3499Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс