ПАТРИАРХ ИЕРУСАЛИМСКИЙ: «Я ПОМОЛЮСЬ ЗА АБХАЗИЮ И ЕЕ ЖИТЕЛЕЙ»

Абхазские паломники посетили Патриарха Иерусалимского Феофила III.

«Я буду молиться, чтобы ваше пребывание на Святой Земле было благословенным, чтобы получили то, чего ожидаете от него. Помолюсь не только за вас, которые находятся здесь, но и за ваши семьи, ваших детей, родственников и, конечно же, за вашу страну, народ и правительство. Мы все – члены одной церкви, мы должны постараться сделать все, чтобы жить в мире и согласии, потому что это то, что заповедовал Господь Бог», – сказал Патриарх.

Номер: 38Выпуск: 3499Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс