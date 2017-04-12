ПРЕЗИДЕНТ ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ

Президент Абхазии Рауль Хаджимба встретился с главами Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры и Службы государственной безопасности, которые доложили о ходе расследования последних преступлений в районе Маяка г. Сухума и в Галском районе.

Генеральный прокурор Зураб Ачба сообщил о двойном убийстве, произошедшем в Галском районе, о нападении на пожилых супругов и убийстве одного из них в районе Маяка г. Сухума: «В Гале провели осмотр места происшествия. Принимаются все меры по розыску и задержанию подозреваемого. По преступлению в районе Маяка дело возбуждено. Потерпевшая вывезена в Сочи. Проводятся все необходимые оперативно-следственные мероприятия, но пока установить лиц, причастных к данному преступлению, не удалось».

Первый заместитель министра внутренних дел Рауль Зухба проинформировал о проделанной работе: «Провели совещание с участием оперативных сотрудников, представителей центрального аппарата руководства УВД Сухумского района и прокуратуры Сухумского района. Наметили мероприятия на сегодняшний день и всю неделю. Появилась необходимость провести дополнительное обследование территории. Есть подозреваемые. Мы делаем все, чтобы раскрыть данное преступление».

Глава государства подчеркнул: «Эти преступления должны быть раскрыты!» При этом Рауль Хаджимба особо отметил необходимость усилить контроль государственной границы.

Президент также прокомментировал ситуацию с увольнением сотрудников Управления собственной безопасности МВД. Хаджимба поручил Генеральному прокурору провести тщательную проверку информации, представленной ранее сотрудниками бывшего УСБ. Он подчеркнул, что за свои высказывания и действия люди должны нести ответственность: «Требую от Генеральной прокуратуры тщательно изучить вопрос и, действуя строго в соответствии с законом, поставить вопрос о мерах ответственности по отношению к обеим сторонам».

Рауль Хаджимба также поручил МВД взять под контроль вопросы кадровой работы ведомства во избежание необоснованных присвоений воинских званий и должностного роста.

Номер: 38Выпуск: 3499Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс