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ОТАР ТОДУА. УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ СУХУМЧАНИН 14.04.2017

ОТАР ТОДУА. УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ СУХУМЧАНИН

Память

Его больше не встретят на ежедневной прогулке по сухумской набережной. Не увидят на его традиционном маршруте: «магазин – дом», несущим свежий хлеб к завтраку… Отар Ираклиевич Тодуа ушел из этой жизни на 82-м году. И это будет заметно. Потому что он – сухумчанин (есть такое понятие), родившийся в этом городе и проживший в нем всю жизнь. Он окончил 2-ю среднюю школу, Сухумский педагогический институт – историко-филологический факультет, стал преподавателем русского языка, литературы и истории. И открывал их тайны ученикам в Моквской школе Очамчырского района, в Сухумской 8-й средней русской школе, в которой потом стал и завучем по внеклассной и внешкольной работе. Ребята любили его и доверяли ему – он был настоящий учитель, который умел найти подход к каждому. И кроме школьной программы, он раскрывал детям великое богатство литературы, музыкальной культуры, сам хорошо пел арии и романсы и учил этому ребят (в семье, в которой родился Отар, много читали, хорошо знали музыку). А еще он был кумиром мальчишек, потому что находил время не только с ними поиграть в футбол, а в составе команды защищал спортивную честь Сухума. Его бывшие ученики, сами уже пожилые люди, помнили обо всем этом и с радостью встречались со своим старым учителем.

Много ответственности потребовали от О.Тодуа обязанности директора сухумского Дома пионеров, инструктора отдела науки и учебных заведений Абхазского обкома Компартии. И где бы он ни работал, его всегда и везде характеризовали как человека глубоко порядочного, скромного, ответственного, исполнительного.

Более сорока лет крепкие семейные узы связывали Отара Ираклиевича с Лили Борисовной Ахиба. Он глубоко уважал ее большой род, всегда чтил абхазские национальные традиции.

А в маленькую записную книжку он для верности заносил дела, которые предстояло сделать, телефоны близких и …стихи, свои, собственные. Совсем недавно появились такие строки: «Бокалы с вином опустели, последние капли упали на землю, веселые песни пропеты, заздравные тосты иссякли…» Философски. Предчувствие?

…Маленькая записная книжка в потертом переплете. Она всегда будет памятью об очень любящем, добром, заботливом главе семьи, в которой остались жена, две дочки, два зятя, четверо внуков-мальчишек. Отара Ираклиевича Тодуа будут помнить и многие другие родные и близкие люди.

Друзья


Номер:  39
Выпуск:  3500
Рубрика:  общество
Автор:  Друзья

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