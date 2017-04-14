ВЕЛИКУЮ СИЛУ ТАЛАНТА ПОЧУВСТВОВАЛ КАЖДЫЙ

В Абхазии стартовал творческий проект

Встречи с Вениамином Смеховым каждый из нас ждал по-своему... Мои ровесники – с замиранием сердца вспоминали первую детскую любовь – Атоса из знаменитой четверки мушкетеров (Атос, Портос, Арамис и Д'Артаньян), юные девушки, заинтригованные рассказами старших, – как шаг в неизведанное, любители поэзии и истории искусства – как возможность почувствовать причастность к большой мировой культуре.

И вот желанный вечер наступил. Туманный и довольно прохладный вечер сияющего солнечного апрельского дня... Забегая вперед, скажу, что гость ожиданий не обманул. Он вышел на сцену и сразу, обратившись к залу шепотом, стал близким. Не узнаваемой фигурой на сцене, а человеком, сердцем откликающимся на малейшие колебания в зале, на мелодию мобильного телефона и благодарной теплотой – на тишину, на готовность внимать и наслаждаться каждым словом.

А ведь именно ради слова – вот такого проникновенного и проникающего, пробуждающего лучшее в каждом и исцеляющего – и задумала, и начала решительно осуществлять проект «Человек слова» художественный руководитель Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба Эсма Джениа. Эта творческая встреча с выдающимся актером театра и кино, режиссером и писателем Вениамином Смеховым явилась для абхазской публики первым знакомством в череде еще предстоящих мероприятий в рамках задуманного проекта.

Собираясь к нам в Абхазию, Вениамин Борисович продумал выступление особым образом – чтобы нам было интересно, и разговор со зрителями начал с ответа на вопросы, которые мы – тоже по инициативе Эсмы Джениа – оставляли перед приездом артиста на страничке филармонии в социальных сетях. Поблагодарив за вопросы, В. Смехов заметил: «Все, что я буду делать на сцене и как я это буду делать, делиться с вами любовью к языку русскому, к литературе, к театру, ко всему, о чем будет идти речь дальше, – все это и будет ответом на ваши вопросы».

Да, пожалуй, это был именно диалог – и не с залом даже, а с каждым зрителем в отдельности. Вениамин Смехов говорил о вещах, которые дороги и, не боюсь повториться, очень близки нам, и читал стихи – узнаваемые и любимые многими.

Он рассказал о своих встречах с Евгением Евтушенко, на днях ушедшим из жизни, и на прощание с которым в подмосковное Переделкино он отправится после встречи с нами. Среди присутствующих в зале было немало людей, которые и сами были знакомы с Евгением Евтушенко. Поэт очень любил Абхазию и посвятил ей немало прекрасных строк. Евгений Евтушенко провел в Абхазии не только медовый месяц, но и много замечательных дней – на собственной даче в благословенной Агудзере.

С огромным вниманием зал слушал воспоминания об участии нашего гостя в знаменитом спектакле Театра на Таганке «Гамлет», поставленном Юрием Любимовым – вместе с Владимиром Высоцким, Аллой Демидовой и другими звездами своего времени. И это тоже было очень ценно для нас, ведь Владимир Высоцкий не раз бывал в Абхазии, и воспринимается нами как часть нашей истории. Смехом и аплодисментами приветствовали зрители чтение письма Владимира Высоцкого и Валерия Золотухина, которое они прислали Вениамину со съемок фильма «Хозяин тайги».

Вениамин Борисович не просто говорил с нами, он – делился: чувствами, любовью к ушедшим в небытие друзьям и коллегам, дорогими воспоминаниями, и делился, как и обещала нам Эсма Джениа, как искусный лицедей, превращая торжественный зал нашей филармонии в открытый мир, в одночасье вместивший множество талантливых судеб, и мы – благодаря таланту актера – слышали голоса людей, о которых он рассказывал. И при этом он умудрялся быть таким разным – ироничным, немного смущенным, ранимым и всесильным. Он дарил нам наши любимые стихи Александра Пушкина, Владимира Маяковского, Андрея Вознесенского, Александра Блока, Иосифа Мандельштама, Николая Некрасова, Бориса Пастернака, Игоря Северянина, Владимира Высоцкого и, что очень важно, в итоге подарил нам самих себя – обновленных, радостных, способных многое изменить – и в собственной жизни, и в судьбе нашей Абхазии. И изменить к лучшему.

Когда пришла пора прощаться, Вениамин Борисович признался, что ему не хочется с нами расставаться, и пообещал приехать снова – на ставший уже традиционным Фестиваль творчества Фазиля Абдуловича Искандера «Стоянка человека».

А уж как нам не хотелось отпускать артиста, чтобы длить и длить это щемящее чувство полета от встречи с настоящим искусством и одновременно – с искренней любовью к людям.

Юлия СОЛОВЬЕВА

Номер: 39Выпуск: 3500Рубрика: обществоАвтор: Юлия СОЛОВЬЕВА