РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА РАКА – ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ВАШЕЙ ЖИЗНИ!

Уважаемые жители нашей страны!

Мы рады сообщить вам, что с 18 по 21 апреля в Национальном онкологическом центре Республики Абхазия состоится акция «Неделя ранней диагностики рака» по раннему выявлению злокачественных опухолей. Акцию проводит Евразийский противораковый фонд совместно с Евразийской федерацией онкологии и Национальным онкологическим центром Республики Абхазия при поддержке Министерства здравоохранения Республики Абхазия и Абхазского общественного фонда развития «Амшра».

Руководство Национального онкологического центра обращается к вам с призывом воспользоваться возможностью получения высококвалифицированной консультативной помощи ведущих специалистов международного уровня.

Акция будет проходить под эгидой Евразийской федерации онкологии (ЕАФО) совместно с Евразийским противораковым фондом (EACF) при активном содействии Научно-образовательного центра «Евразийская онкологическая программа ЕАФО», которая уже несколько лет занимается повышением уровня ранней диагностики злокачественных новообразований у жителей в различных регионах России и стран Евразийского континента, приоритетными направлениями которых является также работа по повышению доступности оказания квалифицированной помощи онкологическим пациентам и улучшения качества их жизни.

В состав команды специалистов-онкологов входят: общий онколог, онкомаммологи (мужчина, женщина), онкогинеколог, онкоуролог, онколог по опухолям головы и шеи, ЛОР-врач (женщина), онкогематолог, онкодерматолог, врачи-специалисты УЗИ, врач-рентгенолог, врач по маммографии, врачи-онкоцитологи, что дает возможность проведение акции по целенаправленному выявлению различных опухолей на высоком уровне.

За время акции участники имеют возможность пройти бесплатное УЗ-исследование щитовидной железы, периферических лимфоузлов, органов брюшной полости, малого таза, забрюшинного пространства, выполнить рентгенографию органов грудной клетки, маммографию (женщинам после 40), определенные анализы крови, мочи, кала, цитологическое исследование мазков и др. Также в случае необходимости врачи выполнят тонкоигольную аспирационную биопсию (ТИАБ), а один из ведущих специалистов-цитологов России, доктор медицинских наук Т.Кондратьева проведет цитологическое исследование полученного материала прямо на месте.

Заполнить анкету для регистрации на мероприятие вы можете на сайте www.eaсf.info или по телефонам: 226-45-19; 226-88-40. Всего за время акции есть возможность обследовать от 80 до 120 человек. В день могут быть приняты не более 30 человек.

Параллельно с акцией по ранней диагностике рака будут проводиться семинары, как для врачей-онкологов, так и для других специалистов. Приглашение на участие в семинарах для врачей общей лечебной сети будет сообщено руководителям ЛПУ городов и районов дополнительно.

По окончании акции будет проведен круглый стол (брифинг) всех участников акции с привлечением представителей средств массовой информации (СМИ).

Прием пациентов будет проходить с 18 по 21 апреля. Время работы врачей – с 9.00 до 16.00.

Наш адрес – г.Сухум, ул.Убыхская, 4. Телефон: 226-45-19; 226-88-40.

Для участия в акции при себе надо иметь паспорт. Подробнее об акции вы можете узнать на сайте Евразийского противоракового фонда (ЕАФО) – www. eaсf.info

Организационно-методический отдел Национального онкологического центра Абхазии

Номер: 39Выпуск: 3500Рубрика: обществоАвтор: Организационно-методический отдел Национального онкологического центра Абхазии