К 120-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ И К 80-ЛЕТИЮ ТРАГИЧЕСКОЙ ГИБЕЛИ НАЦИОНАЛЬНОГО ГЕРОЯ АПСНЫ ВАСИЛИЯ ДМИТРИЕВИЧА ЛАКОБА

(1897–2017)

Сыны Отечества

«Многие участники киаразовского движения были устранены, физически уничтожены, но дух движения не был убит, он продолжает жить».

Академик А.Куправа

27 марта исполняется 120 лет со дня рождения ЛАКОБА ВАСИЛИЯ ДМИТРИЕВИЧА – национального героя, прирождённого талантливого абхазского полководца, одного из главных организаторов и командиров кавалерии легендарной национально-освободительной армии абхазов «Киараз» (90 процентов участников движения «Киараз» составляла кавалерия). Профессор Г.Дзидзария был убеждён, что если бы В.Лакоба направили на учёбу в военную академию в Москву, будущее маршала ему было бы обеспечено. Но он буквально каждый день и час очень нужен был здесь, в Абхазии. Поэтому и Нестор, и Абхазия его не отпускали.

Лакоба Василий (Хьынчажъ) Дмитриевич – всадник, а затем вахмистр Абхазской сотни Черкесского полка добровольческой Кавказской конной («Дикой») дивизии (командиром которой был великий князь, брат Николая Второго Михаил Александрович Романов), кавалер трёх Георгиевских крестов и Георгиевской медали. Также награждён царским именным боевым почётным оружием. В.Лакоба – легендарный командир кавалерии героического «Киараза», член Военно-революционного Комитета Абхазии в 1918 г., командующий Передовой Колонной Южной армии Советской России, первый кавалер высшей тогда в СССР награды – ордена Боевого Красного Знамени. Маршал Советского Союза Тухачевский, называл его «Абхазский Василий Блюхер». Василий Лакоба – один из организаторов абхазской советской милиции. Прирождённый талантливый оратор, непревзойдённый рассказчик, он обладал тонким чувством юмора, владел абхазским, русским, турецким языками. География его военно-политической деятельности в досоветский период была на редкость богатой: Абхазия, Австро-Венгрия, Румыния, Польша, Киев, Львов, Подольская (Каменец-Подольский и др.), Бессарабская (Кишинёв, Бендеры и т.д.), Екатеринодарская и Елизаветпольская губернии, Ростов, Адлер, Лазаревское, Большое и Малое Псеушхо, Туапсе, Белореченск, Майкоп, Невинномысск, Псыж и Старокувинск (у абазин), Баталпашинск (Черкесск), Пятигорск, Батум, Турция, Кутаиси, Тбилиси, Кахетия, Петербург, Москва и др. И это в свои семнадцать – двадцать два года.

Родился он в центре Лыхны, недалеко от Лыхнашты и дворца абхазского владетеля, в известной, не только в Бзыбской Абхазии, семье свободных крестьян (анхаюы ц6ьа9, в живописном месте, откуда взору открывалась редкой красоты картина: с одной стороны – цепь гор Бзыбского хребта с белоснежными вершинами, а с другой – гладь моря.

Его отец Дмитрий Лакоба, сын Халыла, мудрый сказитель, считался одним из бзыбских пророков, о чём, детально писали и публично говорили: видный классик абхазской литературы, уникальный знаток абхазской истории и языка, верный хранитель многих её тайн Мушни Микаиа, и молодой поэт и пытливый исследователь Дмитрий Габелиа, причисляя Дмитрия Лакоба к когорте сорока абхазских пророков за последние двести лет. Его знали далеко за пределами Лыхны и Бзыбской Абхазии. Он близко общался не только со жрецами Святилища Дыдрыпшь из рода Чичба и другими, но и с пророками Абжуйской Абхазии (Белалом Эшба) и с северокавказскими старейшинами. С родом Лакоба искали и находили родство не только дворяне (Маанаа, Званбая и др.) и князья (Эмхаа и др.), но и семья самого абхазского владетеля Чачба. В семье двоюродного брата Дмитрия (Тагу Лакоба был старостой села Лыхны, по-абхазски «астаршин») в восьмидесятые – девяностые годы позапрошлого века воспитывалась Инджьы Ханым Чачба (последний из многочисленных актов аталычества (молочного родства) между этими фамилиями). Имела она здесь и своё лакобовское имя Таата. За активное участие старших сыновей Дмитрия – Даты и Василия – в национально-освободительной борьбе и войне абхазского народа богатая усадьба Дмитрия, состоявшая из шести построек, не считая хозяйственных и подсобных вместе с имуществом, была полностью разграблена и сожжена дотла. Это была экзекуция карательных экспедиций Грузинской гвардии. Всей Абхазии они нанесли большой урон.

Многие современники отмечали, что Василий по родству не различал людей (аилых имаёамыст9. Будучи гыцбовским внучатым племянником, очень любил и ценил это своё родство. Однако он никогда не путал при этом Священное Ажьрацъара (система кровного родства у абхазов как институт Священного Апсуара) с государственной деятельностью. Тем не менее, неслучайно в руководимых им (по выражению корифея абхазской исторической науки проф. Г.А.Дзидзария, «генералом революционной Абхазии») отрядах «Киараз» было немало его сверстников (еи8ханагь лацъан9 – представителей этого скромного, уважаемого и красивого рода (один знаменитый Хучина Гицба чего стоил): Ахмат, Астапан, Натыгу, Никуа, Уахайд, Алыкьса, Джансыт, Чигрыц, Кадыр. Причём здесь важно понимать, что главной «привилегией» киаразовцев (для вступления в «Киараз» в соответствии с его Уставом необходимы были рекомендации десяти (!) киаразовцев), была привилегия рисковать своей головой, жизнью во имя Свободы Абхазии.

В разное время В.Лакоба занимал должности начальника милиции и одновременно зам.председателя (председателем был знаменитый Баграт Зантария) Кодорского (современный Очамчырский район), Гумистинского (современный Сухумский район), Гагрского, Гудаутского уездов, города Сухум. Он был одним из организаторов абхазской советской милиции, председателем Гудаутского уездного исполкома, начальником Республиканской милиции ССР Абхазии. В одной из его аттестаций по линии ГПУ сказано: «Умеет ориентироваться в любой обстановке».

В своё время о Василии Лакоба много писали профессор Г.А.Дзидзариа, а также профессор С.З.Лакоба, академики А.Э.Куправа, Б.Е.Сагариа, кандидат исторических наук А.О.Тулумджян, один из ближайших сподвижников Ленина, член РСДРП с 1902 г., родной дядя Анастаса Микояна Георгий Абов (Абовян), Ладо Тарасович Анчабадзе – царский офицер, родной дядя первого ректора АГУ Зураба Вианоровича Анчабадзе (Ачба) и многие-многие другие. А ещё ранее, до советизации Абхазии, о нём слагал героические песни известный народный сказитель Жана Ачба. Имя В.Лакоба носят улицы в нашей столице и в г.Пицунде, пицундская сш №1. К 90-летнему и 100-летнему юбилеям (110-летний его юбилей в 2007 г. был «случайно» пропущен) выпущены почтовые конверты и марка с его изображением. А ещё раньше, задолго до минувшей Отечественной войны народа Абхазии и перестройки, в 1977 году, к 80-летнему юбилею Героя, несмотря на иезуитское сопротивление грузинской нацистской номенклатуры, при всех помехах, чинимых грузинским КГБ, по инициативе и при содействии первого генерального директора АГТРК и видного абхазского патриота Шамиля Хусейновича Пилиа, стараниями Тины Корсая о выдающемся киаразовце был снят талантливый телефильм «Василий Лакоба – человек из легенды». Этот фильм, как и большая часть архива АГТРК, был уничтожен грузинскими нацистами.

Образ Василия Лакоба талантливо запечатлен в посвящённом ему последнем рассказе народного поэта Абхазии и народного писателя Кабардино-Балкарии, классика абхазской литературы Баграта Шинкуба «Старуха Расидац», а также в поэтических произведениях видного поэта и великого гражданина Владимира Анкваб – «Баллада о Василии Лакоба: на Бзыбском мосту», известных поэтов Георгия Гублиа – «Василий Лакоба», Юрия Лакрба – «Эскадрон Лакобы», в повести писателя Шалодии Аджинджал «Дьявол с мечом», Игоря Хварцкия. Неслучайно всемирно известный абхазский писатель, новеллист Михаил Лакрба, перечисляя в своём рассказе «Хыхьча» абхазских героев Первой мировой войны из числа всадников легендарной абхазской сотни «крестоносцев» Черкесского полка Кавказской Туземной Конной («Дикой») дивизии, среди которых были прославленные герои Константин (Коциа) Лакербай и Темур Ванача, первым называет Василия Лакоба. В послевоенные годы известный патриот, журналист, поэт, общественный и государственный деятель, профессор Владимир Зантариа начал снимать многосерийный документальный фильм о «Киаразе» и о знаменитом абжуйском сопротивлении засилью грузинского нацизма и героическом морском десанте абхазских махаджиров из Турции под командованием Джемалбека Амаршьан, Сулеймана и Рушьтубея Бганба, Миктата (Мидхадбея) Маан, морского офицера Ахба и др., которые были тесно связаны с «Киаразом». Кстати, в боях вышеназванного абхазского десанта с грузинской гвардией принимал участие и дед бывшего первого вице-премьера Шамиля Адзынба, Джемал Адзынба, а также Симон Басария, Хабыджь Ашуба, Таташь Амаршьан, Александр Чачба, Киагу Киут, Меджид Багапшь, Хакы Авидзба, Есыф Бгажба, Цыма Аргун, Азиз Аргун и др.

В 1937 г. В.Лакоба одним из первых в Абхазии был арестован бериевскими палачами, и 3 ноября 1937 г. был приговорён к высшей мере. На следующий день приговор был приведён в исполнение. Такую же участь разделили с ним его родной младший брат Лекур, жена, Шьамина Кехир-пха (первая из всех женщин Абхазии, арестованная и расстрелянная вместе с матерью Нестора Лакоба – Щьахусной Джергения и единственным несовершеннолетним сыном Тенгизом). Во время известного судебного процесса в Сухуме в 1937 г., отказавшись от услуг адвоката, в своём последнем слове, от которого сначала также было отказался, а затем согласился при условии, если суд разрешит ему говорить сидя (вследствие истязаний и пыток ему трудно было говорить стоя), на что суд «великодушно» дал своё согласие, по сути, состоявшем из одной фразы, сказал буквально следующее: «Всю свою здоровую, чистую кровь я отдал борьбе за свободу Абхазии и советскую власть и оставшейся расплачиваюсь за неё». При этом В.Лакоба снисхождения к себе не просил. Были такие, которые даже до суда – этих пресловутых, дьявольских «троек» – не дошли: Самсон Чанба – Председатель ЦИК Абхазии, самый старший из физически устранённой части абхазской политической номенклатуры, а также Михаил Гарцкия, Хаджарат Джикирба, Григорий Делба, Вианор Анчабадзе и великая Сария.

Василий Лакоба был одним из самых близких Нестору Лакоба людей, и не только по родству. Неслучайно по степени репрессированности почти полностью уничтоженная его семья оказалась на втором месте после полностью физически уничтоженной семьи Нестора Лакоба.

Публикацию подготовил Якуб ЛАКОБА, лидер Народной партии Абхазии

Номер: 39Выпуск: 3500Рубрика: политикаАвтор: Публикацию подготовил Якуб ЛАКОБА, лидер Народной партии Абхазии