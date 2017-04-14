«ТЫ СУПЕР!»: ВТОРОЕ МЕСТО В ОНЛАЙН-ГОЛОСОВАНИИ ОТДАНО ЛЕРЕ

За абхазку, 11-летнюю Валерию Адлейба, уже проголосовало более 45 000 пользователей, что вывело ее на второе место в онлайн-голосовании.

Голосование в поддержку Леры продолжается и доступно на портале Sputnik-Абхазия. По итогам голосования, ТОП-3 участников из стран СНГ и Балтии, набравших большее число голосов, получат возможность выступить в эфирах радио Sputnik и рассказать о своем участии в конкурсе. Поддержать конкурсантку можно также и в соцсетях. Самые яркие пожелания Sputnik передаст Лере по возвращении на родину.

Номер: 39Выпуск: 3500Рубрика: обществоАвтор: Sputnik-Абхазия