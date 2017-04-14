СТАРШИЙ ДРУГ И НАСТАВНИК

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Как замечательно, что спортивная общественность Абхазии чествует тренера Дзуку Бения в то время, когда он сам, находясь в прекрасной физической форме, тренирует ребят, продолжает петь в ансамбле «Рица» и является директором детской спортивной школы в г. Гудауте. При этом он полон сил, энергии, обладает чувством юмора, умеет пошутить, в том числе над собой.

Многочисленные ученики Дзуку Бения совместно с Комитетом по делам молодежи и спорту Гудаутского района решили преподнести своему учителю и наставнику необычный подарок. В череде районных, республиканских, международных турниров, которые проходят в стенах детской спортивной школы, появился еще один. И он назван в честь действующего тренера Дзуку Бения – заслуженного тренера Республики Абхазия, заслуженного мастера спорта СССР. Правда, самым высоким его титулом, как считает он сам, являются победы и завоевания его прославленных учеников. Тренер с гордостью говорит, что многие его ученики – мастера спорта международного класса!

Малая родина Дзуку – село Бармыш, где он делал свои первые шаги, учился в школе, вечерами вместе с братьями распевал народные песни. Он рос обычным сельским мальчиком, бегал, прыгал со сверстниками, был крепким и сильным, а таких в селе немало. Спортивная и тренерская карьера Дзуку Бения могла и не сложиться, ведь он не занимался специально спортом и конкретно вольной борьбой с раннего детства. Серьезно спорт вошел в его жизнь, когда он проходил службу в рядах Вооруженных сил. Именно тогда в нем обнаружились те задатки, которые и стали в дальнейшем основой его спортивной карьеры.

После армии, когда у него за плечами уже были первые победы и первый опыт как тренера и наставника, Дзуку начал работать в Гудаутском районном отделе милиции. Он вспоминает начальника милиции тех лет Ушанги Квициния, который, увидев один раз, как борется молодой человек, рекомендовал ему не только самому заниматься, но и готовить будущих чемпионов из числа сотрудников милиции. Те слова оказались пророческими, а было это в 1964 году. В том году Дзуку стал чемпионом Абхазии, и в тот же год началась его тренерская работа в Гудаутской спортивной школе. Как он определял и определяет будущих чемпионов? Везде, где он бывает, приглядывается к мальчишкам – как они ходят, как бегают, просто двигаются. Его глаз безошибочно определяет, кто из сотен мальчишек сможет стать борцом, и не просто спортсменом, что тоже важно, а чемпионом. Я вспомнила в разговоре с ним, что известный тренер по футболу Владимир Шамба тоже обладал таким даром – видеть футбольный талант в юных. На это он рассказал мне другую историю. В секции вольной борьбы у него занимались два мальчика – спортивные, талантливые, перспективные. Занимались с удовольствием, однако Дзуку Бения увидел в них другие скрытые таланты и предложил Ахре Цвейба и Джемалу Губаз оставить секцию вольной борьбы и серьезно заняться футболом. У них получилось заняться футболом и добиться высоких результатов. Такая история.

Вот уже более 50 лет прославленный тренер Дзуку Бения занимается любимым делом, благодаря которому сотни ребят выросли сильными, мужественными, умеющими преодолевать трудности. Как показало время, многие его ученики и воспитанники были готовы на подвиг во имя мира и счастья своей страны. Более 100 ребят, в разные годы выходившие на борцовский ковер, отдали свои молодые жизни за Победу в Отечественной войне народа Абхазии 1992-93 гг. Эта страница в истории нашего государства и в личной жизни тренера самая сложная. Мы вспоминали о павших и говорили, какими они были в жизни, как начинали свой путь в большой спорт. Вот лишь один эпизод из череды его воспоминаний о героических учениках. Однажды на Лыхнаште, во время скачек, когда собралось, как обычно, огромное число зрителей, с большим интересом наблюдавших за ходом состязаний, Дзуку увидел мальчугана, который стоял совсем близко от «пролетавших» мимо всадников. Что-то заинтересовало тренера, и он подошел к нему. «Кто ты, как тебя зовут, чей ты сын?» – спросил он у мальчишки. «Я из Ачандары, а зовут меня Адгур Царгуш», – услышал он в ответ. Уже с первой минуты опытный тренер понял, что перед ним будущий спортсмен… Теперь дело было за малым: уговорить его отца, чтобы мальчик начал заниматься спортом и приезжал на тренировки в Гудауту. Словом, были и уговоры, и разговоры с отцом, а в результате в селе Ачандаре Дзуку открыл секцию вольной борьбы, и вместе с Адгуром Царгуш еще многие его сверстники стали заниматься этим видом спорта.

Каждый год в стенах Гудаутской спортивной школы проходит турнир памяти погибших борцов, главной задачей которого является воспитание нового поколения в духе патриотизма, преданности Родине. Юные спортсмены собираются в канун святого праздника Победы, чтобы вспомнить и поклониться памяти тех, кто ценой собственной жизни подарил нам мир. И среди них – мастера и кандидаты в мастера спорта СССР по вольной борьбе Александр Бения, Гена Карданов, Руслан Хондзия, Зураб Чолокуа, Давид Еналгиев, Аслан Дзагоев, Геннадий Григолия и тот самый Адгур Царгуш – настоящие мужчины, освободители. Это на них равняются ребята, выходя на борцовский ковер, чтобы одержать свои мирные победы. Это Дзуку Бения принадлежит идея проведения турнира памяти борцов, большинство из которых были его воспитанниками. С каждым годом расширяется география представленных на турнир команд.

…Самое время остановиться на звездных учениках Дзуку Бения. Рассказать о каждом из них подробно возможности не будет, по крайней мере в этом газетном материале. Ведь за последние полвека практически все борцы из Абхазии, которые поднимались на пьедестал почета международных турниров СССР, России, Европы, мира и Олимпийских игр, могут уверенно сказать, что Дзуку Бения – их наставник и первый тренер. Нынешний президент федерации греко-римской борьбы, наш прославленный Ращ Хутаба, чемпион Европы, мастер спорта СССР международного класса делал свои первые шаги в большой спорт под руководством Дзуку Бения. Как и Сергей Зарандия, мастер спорта СССР международного класса, который вышел из стен Гудаутской спортивной школы и стал обладателем самых высоких титулов. Мастера спорта СССР Леонид Боджгуа, Кочубей Чкок, Джон Хутаба… Плеяду прославленных учеников с честью продолжают и нынешние чемпионы, выступающие за различные спортивные клубы России – Рустам Ампар, Осман Джугелия, Инал Кетия, Боджгур Хутаба. И список талантливой и перспективной молодежи можно продолжать. Первый из учеников Дзуку Бения – Вальтер Барцыц выполнил нормативы мастера спорта России. Баграт Хутаба – мастер спорта международного класса, победитель первенства мира в Англии в 1996 г. среди юношей, серебряный и бронзовый призер первенства мира среди молодежи, член сборной команды России среди взрослых. Аслан Конджария – мастер спорта Республики Абхазия, мастер спорта России. Рустам Ампар – мастер спорта международного класса. Денис Царгуш – трёхкратный чемпион мира и Европы, четырёхкратный чемпион России и бронзовый призёр Олимпийских игр. В каждом из этих спортсменов есть большая доля труда, пристального внимания, человеческого, отеческого участия Дзуку Бения, человека, посвятившего свою жизнь самому важному, – воспитанию гармоничной личности.

А в том, что еще немало звездных имен откроет Дзуку Бения, не приходится сомневаться. Многие его ученики уже сами стали тренерами, например, Джарназ Бения – главный тренер сборной Абхазии по вольной борьбе, председатель Комитета по делам молодежи и спорту Гудаутского района, заслуженный тренер Республики Абхазия и России.

Итак, новый турнир появился в сетке расписаний турниров по вольной борьбе, и он носит имя Дзуку Бения. Более 150 ребят из всех школ борьбы Абхазии, Кабардино-Балкарии, Дагестана, г.Сочи приняли участие в нем – в первом, где названы и первые его победители в 11 весовых категориях. Устроители нового турнира уверены, что число участников будет расти ежегодно. Для юных спортсменов участие в таком турнире – огромная школа, а присутствие Раща Хутаба, мастера спорта международного класса, Дениса Царгуш, призера Олимпийских игр, Омара Сабанчиева, мастера спорта СССР, ветерана Отечественной войны народа Абхазии – мощный стимул для будущих побед.

Я же, как и все любители спорта, присоединяюсь к искренним и многочисленным пожеланиям добра, счастья, здоровья, удачи и открытия новых имен в большом спорте в адрес Дзуку Бения.

Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «РА» по Гудаутскому району

Номер: 39Выпуск: 3500Рубрика: обществоАвтор: Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «РА»