ЧТО ГОТОВИТ НОВЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЕЗОН В АБХАЗИИ?

Заседание Общественной палаты

На днях в конференц-зале Кабинета Министров состоялось расширенное заседание, посвященное новому туристическому сезону. Организовала встречу Общественная палата республики. В ней приняли участие руководство администраций Сухума и Гагрского района, представители министерств – по курортам и туризму, по чрезвычайным ситуациям, внутренних дел, Торгово-промышленной палаты и многие другие.

До начала летнего туристического сезона осталось всего ничего, два с половиной месяца. Официальное открытие, по уже сложившейся традиции, намечено на 1 июня, и наши курортные города уже начали готовиться к нему. Что ждет отдыхающих в Абхазии? И что мы делаем для того, чтобы человек, который приедет в нашу республику, остался доволен? Из года в год в нашей стране одни и те же проблемы: мусор на улицах, перебои с подачей воды, слабое напряжение в электросети, низкий уровень транспортного обслуживания отдыхающих и многое другое. В рамках подготовки к летнему сезону, как рассказал заместитель главы Администрации Сухума Леон Кварчия, в столичной Администрации укомплектован штат, который будет контролировать работы по уборке и благоустройству города. Планируется привести в порядок скверы, зоны отдыха, заменить лавочки. Он добавил, что из-за стихийных явлений прошедшей зимы многие участки дорог столицы пришли в негодность, и из столичного бюджета выделены средства, которые направлены на их капитальный и ямочный ремонт. По его словам, уже сейчас ведутся работы по восстановлению дорожного полотна по улице Ардзинба. На очереди улицы Агумаа и Джонуа. К летнему курортному сезону планируется также заменить плафоны в черте города, поскольку система ее освещения часто выходит из строя. Помимо этого, в Сухуме также появится около 120 новых евроконтейнеров для мусора, которые заменят существующие громоздкие баки. Еще одной злободневной проблемой Л. Кварчия назвал водоснабжение столицы, система которого также требует капитального ремонта.

– Разработан план по устранению утечек воды в системе водоснабжения Сухума, будет усилен контроль по его ремонту и восстановительным работам канализации, – отметил он.

Все работы, по словам замглавы Администрации города, будут выполнены до конца мая текущего года.

Не менее сложные задачи стоят и перед Администрацией Гагрского района. Рассказывая о подготовке к летнему курортному сезону, глава Администрации района Заур Бганба отметил, что водоснабжение и канализация города Гагры находятся в плачевном состоянии. Круглосуточное обеспечение водой всего города – это одна из главных задач, которую необходимо решить в этом году, поэтому ремонт системы водоснабжения города заложен в инвестпрограмму. Что касается канализации, то, как отметил глава Администрации района, в Гагре много мини-гостиниц, которые вообще не подключены к общей системе канализации и, следовательно, все нечистоты уходят прямо в реки и море.

Первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Тигрян Делибалтян рассказал о вопросах безопасности туристов. Он отметил, что из года в год растет число занимающихся экстремальными видами спорта, в связи с этим растет и число чрезвычайных ситуаций. Так, за прошлый год, по его словам, во время отдыха в Абхазии утонуло восемь человек, пятеро из которых – это отдыхающие. Что касается горных видов отдыха, то за прошлый туристический сезон возникла необходимость поиска и спасения людей в горах в 43 случаях. Спасено 79 человек.

Выступая на заседании Общественной палаты, вице-президент Торгово-промышленной палаты Абхазии Тамила Мерцхулава предложила в рамках подготовки к курортному сезону обязать организации и ведомства республики регулярно проводить субботники. Она напомнила, что ТПП республики с 2015 года практикует «дни чистоты», когда после согласования со столичной Администрацией взяла на себя шефство над парком Свободы в Сухуме. Сотрудники Палаты создали благотворительный фонд, провели марафон и вложили собственные средства на благоустройство парка. За счет собранных средств была заменена тротуарная плитка двух центральных аллей, установили флаги и осветительные приборы. Торгово-промышленная палата республики, по словам Т.Мерцхулава, продолжает эту работу и уже назначен очередной субботник на 20 апреля.

Президент Абхазского союза туризма Анна Калягина отметила, что в летний сезон могут возникнуть проблемы с процедурой выдачи виз туристам на КПП «Псоу». Проблема, по ее словам, может возникнуть из-за небольшого количества пропускных пунктов на абхазской стороне, что в результате может привести к большим очередям.

На заседании Общественной палаты были затронуты и другие проблемы, связанные с курортным сезоном. Это механизм пересечения границы по реке Псоу, транспортное обеспечение отдыхающих, контроль за качеством и ценами на продукты питания, состояние мест досуга и многое другое. Кстати, выступая на заседании, заместитель министра по курортам и туризму Астамыр Ахба по этому поводу сказал, что неплохо было бы на конкурсной основе передать пляжи Абхазии в пользование физическим и юридическим лицам для дальнейшего их благоустройства. В Абхазии немало пляжей находится в ненадлежащем состоянии, где нет ни раздевалок, ни душевых кабинок, ни туалета, и нередко эти пляжи сильно захламлены. Все эти недочеты, по его словам, могут быть устранены благодаря людям, готовым взять на себя такую ответственность.

Подводя итоги встречи, он заверил, что страна будет готова к новому туристическому сезону.

В свою очередь секретарь Общественной палаты Нателла Акаба сообщила, что по завершении заседания будут подготовлены заключения, которые планируется направить в профильные структуры.

Эсма АРДЖЕНИЯ

Номер: 39Выпуск: 3500Рубрика: политикаАвтор: Эсма АРДЖЕНИЯ