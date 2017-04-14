КОЛОНКА РЕДАКТОРА

БЫЛО И ТАКОЕ

Православный праздник Пасха является самым главным событием в христианском мире уже боле 2.500 лет.

В начале 80-х годов ЦК КПСС «предложил» всем секретарям пятнадцати союзных республик поработать с населением, чтобы не бросалось в глаза «начало осознания обществом смысла жизни через духовные учения и взгляда на религию уже под другим углом». В те перестроечные годы большая страна делала первые шаги к всеобщей глобализации, и люди стали тянуться к храмам. Идеологическая работа, основанная на решениях партийных съездов, конференций, стала давать сбои.

Шеварднадзе, как «верный, инициативный» партиец, получив задание Центрального политбюро, начал действовать. Объездив всю Грузию и дав указания «по внедрению генеральной линии КПСС», он прибыл в Сухум.

Собрался большой партийно-хозяйственный актив. Автор этих строк тоже там присутствовал. Шеварднадзе выступил с большой речью о роли КПСС, о вреде религии и особенно Пасхи. Приводил примеры, что современный человек должен совершенствоваться через те возможности, которые дает партия, а не церковь.

В зале стояла тишина. Никто не смел перечить «убедительным доводам» генсека из Тбилиси. Взяв паузу, Шеварднадзе продолжил, обращаясь к местным партийным боссам. «Вы должны сделать все, чтобы люди забыли, что такое Пасха, молитва, храм, посещение кладбища». Кто-то из элиты кивал в знак согласия, а сидящие в зале молчали. Шеварднадзе спросил: «Может, кто-то хочет выступить?» Через несколько минут встал директор завода «Сухумприбор» А.Микадзе.

«Батоно Эдуард, – сказал он, – Пасха не нами придумана. Это праздник христианского мира, и ему уже несколько тысячелетий. Мы чтим своих родителей и всех, кто ушел в мир иной. Неправильно будет, если такой праздник люди начнут забывать».

Шеварднадзе раздраженно обвинил выступавшего в непонимании задачи партии, в слабости его коммунистических убеждений и нежелании влиять на людей.

Актив состоялся накануне Пасхи, и, естественно, праздник, как таковой, был сорван. Даже в церкви решили не звонить в колокола.

Уже потом из Тбилиси поступило предложение через месяц собраться в Сухуме на площади Ленина, поставить автобусы и отвезти людей, инвентарь, саженцы, провести субботник в местах захоронения родных, так сказать, облагородить памятные места но без всяких куличей и крашеных яиц. Такой «услугой» воспользовались два – три десятка людей.

Когда грянула перестройка и стало «модным» молиться и посещать церкви, храмы, соборы, Шеварднадзе был первым в рядах у алтаря с зажженной свечой и молитвой. Причем делал он это не по случаю, а регулярно и прилюдно. Пришел к Богу, понял, наверное, что душа человека не одним партийным уставом живет. Но когда, осенив себя крестом и поцеловав руку католикосу Всея Грузии, он двинул свои бандитские формирования на Абхазию, чтобы раз и навсегда решить эту проблему (уничтожить в первую очередь абхазов), стало ясно, что это один из антихристов, который меняют свой облик, в зависимости от обстоятельств.

Прячась, как лиса в норе, не выходя на связь с абхазским руководством, он несколько дней ждал, когда его «гвардейцы разорвут этих сепаратистов». Но его командиры докладывали, что Абхазия встает, сопротивляется и происходит не совсем так, как они задумали.

Шеварднадзе стало не до молитв и библейских заповедей. Сняв маску богоугодника, он стал плести интриги, как паук, и ставить препятствия лидеру Абхазии и его ополченцам.

Не вспомнил он Бога, когда проигрывал затеянную им войну против Абхазии. Простирая руки к своим «доблестным воинам», он умолял их не покидать «свою землю» и подождать подкрепление, которое «вот-вот придет». Бежавшие от справедливого возмездия не верили в святость его слов. Он был растерянным, а в душе злым существом, который хотел много крови. Всевышний не делает таких людей своими помазанниками на земле. Можно обмануть себя, родных, друзей, свой народ, но не Всевидящее око. Белый Лис хотел перехитрить всех, и не один раз.

***

Всегда считается правильным, если человек сверяет свои мысли, поступки, действия с чистотой и святостью не только в пасхальные праздники, но и следует им в повседневной жизни.

Юрий КУРАСКУА

Номер: 39Выпуск: 3500Рубрика: политикаАвтор: Юрий КУРАСКУА