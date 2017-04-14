Главная
ПОГОВОРИМ НА АБХАЗСКОМ!
Слова и выражения на родном языке
На страницах нашей газеты особое внимание мы уделяем важной государственной проблеме – судьбе абхазского языка. Это вполне закономерно. Ведь абхазский, несмотря на то что газета выходит на русском, – наш родной язык. Мы считаем, что абхазская речь в стране должна звучать чаще, больше, повсюду! Именно поэтому, если вы помните, мы публиковали материалы на абхазском языке в нашей газете. Эту добрую традицию мы будем продолжать, поскольку важно не только говорить о проблеме абхазского языка, но и предпринимать конкретные шаги для улучшения этой ситуации. Только так мы сможем изменить отношение к нашему родному абхазскому языку. Это должно стать нашей национальной идеей, если мы хотим развиваться как свободное и независимое государство.
Редакция газеты «Республика Абхазия» совместно с учебным отделом Госкомитета по государственной языковой политике каждую неделю будет публиковать на своих страницах слова и выражения на абхазском языке под рубрикой «Поговорим на абхазском». В прошлый раз мы изучали фразы приветствия. А на этот раз мы с языковедом, преподавателем абхазского языка Дианой Шамба подготовили для вас ответные фразы приветствия.
Хотелось бы, чтобы у нас с читателем была и обратная связь. Если у вас есть какие-то идеи, замечания, предложения для того, чтобы процесс изучения языка был более интересным и легким, просим вас сообщать нам об этом. Звоните по телефонам: 226-89-89, 993-77-44, пишите на адрес нашей газеты: Gazeta_ra@rambler.ru или же оставляйте сообщения на официальных страничках нашей газеты в Фейсбуке и Инстаграме.
И давайте прямо сейчас начнем говорить на абхазском. Добрый пример, как вы знаете, заразителен. Активных учеников (будем называть вас так) нашей рубрики в дальнейшем ждет много приятных сюрпризов.
Ответная фраза приветствия, адресуемая многим и одному лицу в вежливой форме:
Бзиара убааит! (муж.)
Бзиара ббааит! (жен.)
Бзиара жъбааит! (мн.ч.)
Ответные фразы приветствия:
Уш8айоу1 – Как ты поживаешь (муж.)?
Быш8айоу1 – Как ты поживаешь (жен.)?
Шъыш8айа6ъоу1 – Как вы поживаете?
И0абуп, хар сымам – Спасибо, хорошо.
Сыйоуп ус – Так себе.
Сыйоуп ус ашьшьыщъа (8шьшьала9 – Потихоньку.
Сыйоуп ус хъы3ы-хъы3ла – Помаленьку.
Аяьаращъа сыйоуп – Отлично.
Анцъаишищъара сыйоуп – Прекрасно (как у Бога за пазухой (букв.)
Еряьщъа (аарлащъа9 сыйоуп – Еле-еле.
Цъгьала сыйоуп – Плохо.
Ийоуи1 Жъабжьс ийоуи1 – Какие новости?
+ыцс ийоуи1 – Что нового?
Бзиароуп – Хорошо.
И=ыцу щъа акгьы ыйам – Ничего нового нет.
Уус6ъа ш8ацо (и9? – Как твои дела (муж.)?
Бус6ъа ш8ацо (и91 – Как твои дела (жен.)?
Сус6ъа бзианы ицоит – Мои дела идут хорошо.
Сус6ъа цъгьамкъан ицоит – Мои дела идут неплохо.
Сус6ъа хар рымамкъа ицоит – Мои дела идут хорошо.
Угъы бзиоума1 – Как твое здоровье (муж.)?
Бгъы бзиоума1 – Как твое здоровье (жен.)?
Шъгъы бзиоума1 – Как ваше здоровье?
И0абуп, сгъы бзиоуп – Я здоров (а).
Щгъы бзиоуп – Мы здоровы.
Сус6ъа маншъаланы ицоит – Мои дела идут удачно.
Угъалайазаара зеи8шроуи (ш8айоу91 – Как твое настроение (муж.)?
Бгъалайазаара зеи8шроуи (ш8айоу91 – Как твое настроение (жен.)?
Шъгъалайазаара зеи8шроуи (ш8айоу91 – Как ваше настроение?
Сгъалайазаара даара ибзиоуп – Мое настроение очень хорошее.
Сгъалайазаара цъгьам – Мое настроение неплохое.
Сгъалайазаара хар амам – Мое настроение хорошее.
Диана ШАМБА, преподаватель, Эсма АРДЖЕНИЯ, журналист
Номер: 39
Выпуск: 3500
Рубрика: общество
Автор: Диана ШАМБА, преподаватель, Эсма АРДЖЕНИЯ, журналист