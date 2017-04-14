ПОГОВОРИМ НА АБХАЗСКОМ!

Слова и выражения на родном языке

На страницах нашей газеты особое внимание мы уделяем важной государственной проблеме – судьбе абхазского языка. Это вполне закономерно. Ведь абхазский, несмотря на то что газета выходит на русском, – наш родной язык. Мы считаем, что абхазская речь в стране должна звучать чаще, больше, повсюду! Именно поэтому, если вы помните, мы публиковали материалы на абхазском языке в нашей газете. Эту добрую традицию мы будем продолжать, поскольку важно не только говорить о проблеме абхазского языка, но и предпринимать конкретные шаги для улучшения этой ситуации. Только так мы сможем изменить отношение к нашему родному абхазскому языку. Это должно стать нашей национальной идеей, если мы хотим развиваться как свободное и независимое государство.

Редакция газеты «Республика Абхазия» совместно с учебным отделом Госкомитета по государственной языковой политике каждую неделю будет публиковать на своих страницах слова и выражения на абхазском языке под рубрикой «Поговорим на абхазском». В прошлый раз мы изучали фразы приветствия. А на этот раз мы с языковедом, преподавателем абхазского языка Дианой Шамба подготовили для вас ответные фразы приветствия.

Хотелось бы, чтобы у нас с читателем была и обратная связь. Если у вас есть какие-то идеи, замечания, предложения для того, чтобы процесс изучения языка был более интересным и легким, просим вас сообщать нам об этом. Звоните по телефонам: 226-89-89, 993-77-44, пишите на адрес нашей газеты: Gazeta_ra@rambler.ru или же оставляйте сообщения на официальных страничках нашей газеты в Фейсбуке и Инстаграме.

И давайте прямо сейчас начнем говорить на абхазском. Добрый пример, как вы знаете, заразителен. Активных учеников (будем называть вас так) нашей рубрики в дальнейшем ждет много приятных сюрпризов.

Ответная фраза приветствия, адресуемая многим и одному лицу в вежливой форме:

Бзиара убааит! (муж.)

Бзиара ббааит! (жен.)

Бзиара жъбааит! (мн.ч.)

Ответные фразы приветствия:

Уш8айоу1 – Как ты поживаешь (муж.)?

Быш8айоу1 – Как ты поживаешь (жен.)?

Шъыш8айа6ъоу1 – Как вы поживаете?

И0абуп, хар сымам – Спасибо, хорошо.

Сыйоуп ус – Так себе.

Сыйоуп ус ашьшьыщъа (8шьшьала9 – Потихоньку.

Сыйоуп ус хъы3ы-хъы3ла – Помаленьку.

Аяьаращъа сыйоуп – Отлично.

Анцъаишищъара сыйоуп – Прекрасно (как у Бога за пазухой (букв.)

Еряьщъа (аарлащъа9 сыйоуп – Еле-еле.

Цъгьала сыйоуп – Плохо.

Ийоуи1 Жъабжьс ийоуи1 – Какие новости?

+ыцс ийоуи1 – Что нового?

Бзиароуп – Хорошо.

И=ыцу щъа акгьы ыйам – Ничего нового нет.

Уус6ъа ш8ацо (и9? – Как твои дела (муж.)?

Бус6ъа ш8ацо (и91 – Как твои дела (жен.)?

Сус6ъа бзианы ицоит – Мои дела идут хорошо.

Сус6ъа цъгьамкъан ицоит – Мои дела идут неплохо.

Сус6ъа хар рымамкъа ицоит – Мои дела идут хорошо.

Угъы бзиоума1 – Как твое здоровье (муж.)?

Бгъы бзиоума1 – Как твое здоровье (жен.)?

Шъгъы бзиоума1 – Как ваше здоровье?

И0абуп, сгъы бзиоуп – Я здоров (а).

Щгъы бзиоуп – Мы здоровы.

Сус6ъа маншъаланы ицоит – Мои дела идут удачно.

Угъалайазаара зеи8шроуи (ш8айоу91 – Как твое настроение (муж.)?

Бгъалайазаара зеи8шроуи (ш8айоу91 – Как твое настроение (жен.)?

Шъгъалайазаара зеи8шроуи (ш8айоу91 – Как ваше настроение?

Сгъалайазаара даара ибзиоуп – Мое настроение очень хорошее.

Сгъалайазаара цъгьам – Мое настроение неплохое.

Сгъалайазаара хар амам – Мое настроение хорошее.

Диана ШАМБА, преподаватель, Эсма АРДЖЕНИЯ, журналист

Номер: 39Выпуск: 3500Рубрика: обществоАвтор: Диана ШАМБА, преподаватель, Эсма АРДЖЕНИЯ, журналист