НЕРАДОСТНАЯ НОВОСТЬ

На заправках столицы цена за литр на марку бензина АИ-92 поднялась до 35 рублей, 95-й – от 37 до 37,5 рублей, 98-й – 39,5 рублей, а цена на дизельное топливо подскочила до 37 рублей на заправках абхазских компаний и до 34 рублей 50 копеек – в «Роснефти». В топливной компании «АЗиД» пояснили, что они, как и другие компании, реализующие нефтепродукты на территории Абхазии, находятся в прямой зависимости от закупочных цен на топливо, складывающихся на внешнем рынке, в первую очередь в РФ.

Sputnik-Абхазия

Номер: 39Выпуск: 3500Рубрика: обществоАвтор: Sputnik-Абхазия