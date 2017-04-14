НАЗНАЧЕНИЯ

В соответствии со статьей 12 Конституционного Закона Республики Абхазия «О Кабинете Министров (Правительстве) Республики Абхазия» от 13 августа 1996 г., №290-с:

Назначить:

Эмурхба Нугзара Шотовича заместителем министра по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия.

г. Сухум, 30 марта 2017 г., № 16

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Джикирба Гугуцу Шаликовну заместителем председателя Государственного комитета Республики Абхазия по репатриации

г. Сухум, 30 марта 2017 г., № 17

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Кутарба Эркана Бурхановича заместителем председателя Государственного комитета Республики Абхазия по репатриации.

г. Сухум, 30 марта 2017 г., № 18

Б.БАРЦИЦ, Премьер-министр Республики Абхазия

Номер: 39Выпуск: 3500Рубрика: политикаАвтор: Б.БАРЦИЦ, Премьер-министр Республики Абхазия