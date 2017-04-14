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14.04.2017
Номер: 39
Выпуск: 3500
Рубрика: политика
Автор: Б.БАРЦИЦ, Премьер-министр Республики Абхазия
НАЗНАЧЕНИЯ
В соответствии со статьей 12 Конституционного Закона Республики Абхазия «О Кабинете Министров (Правительстве) Республики Абхазия» от 13 августа 1996 г., №290-с:
Назначить:
Эмурхба Нугзара Шотовича заместителем министра по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия.
г. Сухум, 30 марта 2017 г., № 16
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Джикирба Гугуцу Шаликовну заместителем председателя Государственного комитета Республики Абхазия по репатриации
г. Сухум, 30 марта 2017 г., № 17
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Кутарба Эркана Бурхановича заместителем председателя Государственного комитета Республики Абхазия по репатриации.
г. Сухум, 30 марта 2017 г., № 18
Б.БАРЦИЦ, Премьер-министр Республики Абхазия
Номер: 39
Выпуск: 3500
Рубрика: политика
Автор: Б.БАРЦИЦ, Премьер-министр Республики Абхазия