Министр иностранных дел России посетит Абхазию

Визит министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в Абхазию состоится 18-19 апреля. Об этом сообщает официальный представитель ведомства Мария Захарова.

В сообщении также отмечается, что министр примет участие в церемонии открытия нового комплекса зданий Посольства России в Абхазии.

Кроме того, в Сухуме состоятся переговоры Сергея Лаврова с Президентом Абхазии Раулем Хаджимба.

Номер: 39Выпуск: 3500Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА