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Министр иностранных дел России посетит Абхазию 14.04.2017

Министр иностранных дел России посетит Абхазию

Визит министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в Абхазию состоится 18-19 апреля. Об этом сообщает официальный представитель ведомства Мария Захарова.

В сообщении также отмечается, что министр примет участие в церемонии открытия нового комплекса зданий Посольства России в Абхазии.

Кроме того, в Сухуме состоятся переговоры Сергея Лаврова с Президентом Абхазии Раулем Хаджимба.


Номер:  39
Выпуск:  3500
Рубрика:  политика
Автор:  Официальный сайт Президента РА

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