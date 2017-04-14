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14.04.2017
Номер: 39
Выпуск: 3500
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА
Министр иностранных дел России посетит Абхазию
Визит министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в Абхазию состоится 18-19 апреля. Об этом сообщает официальный представитель ведомства Мария Захарова.
В сообщении также отмечается, что министр примет участие в церемонии открытия нового комплекса зданий Посольства России в Абхазии.
Кроме того, в Сухуме состоятся переговоры Сергея Лаврова с Президентом Абхазии Раулем Хаджимба.
Номер: 39
Выпуск: 3500
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА