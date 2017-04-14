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Президент Абхазии поздравил избранного Президента Южной Осетии Анатолия Бибилова
В поздравлении, в частности, говорится:
«Уважаемый Анатолий Ильич!
От всей души поздравляю Вас с избранием на должность Президента Республики Южная Осетия.
Народ Абхазии с большой теплотой относится к Вашей республике. Убежден, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее развитие плодотворного двустороннего сотрудничества между нашими странами в различных сферах во благо граждан наших государств, а также в интересах укрепления региональной стабильности и безопасности.
Уверен, что под Вашим руководством связи между нашими республиками будут и дальше укрепляться и развиваться.
Сердечно желаю Вам, уважаемый Анатолий Ильич, крепкого здоровья, благополучия и успехов в решении стоящих перед Вами задач на столь ответственном посту».
Номер: 39
Выпуск: 3500
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс