Президент Абхазии поздравил избранного Президента Южной Осетии Анатолия Бибилова

В поздравлении, в частности, говорится:

«Уважаемый Анатолий Ильич!

От всей души поздравляю Вас с избранием на должность Президента Республики Южная Осетия.

Народ Абхазии с большой теплотой относится к Вашей республике. Убежден, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее развитие плодотворного двустороннего сотрудничества между нашими странами в различных сферах во благо граждан наших государств, а также в интересах укрепления региональной стабильности и безопасности.

Уверен, что под Вашим руководством связи между нашими республиками будут и дальше укрепляться и развиваться.

Сердечно желаю Вам, уважаемый Анатолий Ильич, крепкого здоровья, благополучия и успехов в решении стоящих перед Вами задач на столь ответственном посту».

Номер: 39Выпуск: 3500Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс