Спикером избран Валерий Кварчия

12 апреля в Сухуме прошло первое расширенное заседание нового состава депутатского корпуса шестого созыва. На нем присутствовали Президент Республики Абхазия Р.Хаджимба, Вице-президент В.Габния, Премьер-министр Б.Барциц, председатель ЦИК Т.Гогия, Генпрокурор З.Ачба, председатель Верховного суда З.Агумаа, депутаты прошлого, пятого созыва Парламента РА, министры, главы районных и городских администраций Абхазии, руководители религиозных конфессий, представители общественности, журналисты.

В соответствии со статьей 42 Конституции РА, первое заседание сессии, до избрания Спикера, ведёт самый старший из вновь избранных депутатов. Им оказался 71-летний Валерий Кварчия.

Открывая сессию, В.Кварчия приветствовал главу государства и всех присутствующих гостей. Поздравил всех избранных депутатов с оказанным им доверием избирателей, пожелал удачи в законотворческой деятельности, особо подчеркнув, что на них возлагается большая ответственность в решении многих насущных задач государства в его дальнейшем развитии. Он выразил благодарность прошлому составу парламентариев, отметив, что они рассмотрели за период своего срока сотни законодательных документов, участвовали в решении важных политических проблем страны.

Затем по предложению В.Кварчия присутствовавшие в зале минутой молчания почтили память отдавших свои жизни за свободу Абхазии и память Президентов Абхазии Владислава Ардзинба и Сергея Багапш.

В.Кварчия зачитал список избранных депутатов. Их 34 из необходимых 35 (напомнил, что в округе №17 в Гудауте должны состояться повторные выборы), поэтому шестой созыв Народного Собрания – Парламента РА правомочен начать свою работу.

Затем с речью выступил Президент Р.Хаджимба. (Публикуется).

В соответствии с утвержденной повесткой дня были избраны затем секретариат заседания сессии и счетная комиссия.

На должность Спикера Парламента были выдвинуты две кандидатуры – Валерия Ермейовича Кварчия и Батала Ивановича Табагуа, которых соответственно назвали Михаил Сангулия и Лаша Ашуба.

По итогам тайного голосования Спикером был избран В.Кварчия, получивший 20 голосов «за» и 10 «против»; 4 бюллетеня оказались недействительными.

Тайным голосованием были также избраны три вице-спикера: Саид Харазия, Левон Галустян и Михаил Сангулия.

Кстати, все они – Спикер и его заместители – из пятого созыва Парламента, которые вновь были избраны депутатами законодательного органа страны.

В ходе заседания сессии выступили депутаты Батал Табагуа и Саид Харазия, которые акцентировали внимание на итогах выборной кампании, на задачах, которые предстоит решить избранным парламентариям.

Закрывая первое заседание сессии нового Парламента РА, избранный Спикер В.Кварчия поблагодарил за оказанное ему доверие и пожелал всему депутатскому корпусу успехов в предстоящей нелёгкой работе.

Следующее заседание сессии Парламента состоится во вторник, 18 апреля.

Заира ЦВИЖБА

Номер: 39Выпуск: 3500Рубрика: политикаАвтор: Заира ЦВИЖБА