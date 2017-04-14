Выступление Президента РА Р.Хаджимба

Уважаемые депутаты!

Рад приветствовать вас и хочу всех поздравить с началом работы Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия шестого созыва.

Граждане Республики Абхазия доверили вам высокое звание депутата. Вы завоевали свои мандаты в конкурентной борьбе.

Рассчитываю на то, что Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия будет эффективно и предметно взаимодействовать с исполнительной и судебной ветвями власти, с субъектами права законодательной инициативы, с широкой общественностью.

Очень важно, чтобы все ветви власти работали согласованно – в этом залог эффективности государства и успеха позитивных преобразований, которых ждут наши граждане.

Вы всегда можете рассчитывать на мою поддержку, на тесное и конструктивное сотрудничество с Кабинетом Министров, со всей системой исполнительной власти по решению задач в области экономического развития, социальной политики – всего, что напрямую связано с благополучием и безопасностью граждан и страны в целом.

Хочу выразить слова благодарности депутатам Народного Собрания пятого созыва за совместную работу. Парламентом пятого созыва было принято большое количество важных для страны законов в различных сферах жизни государства и общества, начата конституционная реформа, реформированы судебная система и местное самоуправление. Убежден, что многие начинания депутатов пятого созыва будут продолжены вновь избранными депутатами.

Как и ранее, призываю все политические силы страны к совместной работе. Хочу вновь подчеркнуть: не объединившись, не достигнув согласия по основным вопросам, мы обрекаем государство на ослабление.

Нужно смотреть в будущее, добиваться, чтобы все – властные структуры, общественно-политические организации, граждане – остро чувствовали свою ответственность перед страной.

Прошедшие выборы показали, что наше избирательное законодательство нуждается в дальнейшем совершенствовании. Предстоит много работы по принятию необходимых законов для решения системных задач в экономике и социальной сфере, продолжения реформ, направленных на повышение качества жизни, обеспечения широкой безопасности граждан.

Не сомневаюсь в том, что в основе вашей деятельности будут сохранение и преумножение наследия абхазского парламентаризма, забота об авторитете Парламента, отстаивание общенациональных интересов. Все это является залогом консолидации общества, эффективного решения стоящих перед Парламентом задач.

Желаю депутатам Народного Собрания – Парламента РА шестого созыва успехов в ответственной работе на благо народа Абхазии!

Номер: 39Выпуск: 3500Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА