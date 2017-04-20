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Их свела популярная игра. В начале ХХ века все сухумские пацаны гоняли мяч. Особенными местами, где можно было наиграться в футбол, были зеленые поляны, куда выпускали пастись домашних животных. Популярностью пользовались «стадионы», где сейчас играют динамовцы, и нынешняя площадь Свободы. Они отличались ровной поверхностью и самое главное, что там были природные источники с ключевой водой. После игры освежиться и напиться из них, было высшим блаженством.

Никита Симонян когда-то долгое время жил в Сухуме в доме на углу ул.Калинина и Кирова (ныне В.Ардзинба). Спортивные способности и виртуозная игра привели его в большой футбол. Сегодня Никита Симонян – живая легенда, энциклопедия развития футбола сухумского, абхазского, Советского Союза, России. Хорошо знают и ценят его в мировом футболе.

До войны 1992-93 гг. сухумское «Динамо» должно было играть в высшей лиге СССР. Наши футболисты достигли это своей игрой, несмотря на то что тбилисские политики и спортивные функционеры старались помешать такому взлету абхазских футболистов.

Бюрократические и чиновничьи преграды «пробивали» и «убирали» наши российские друзья-спортсмены и, в частности, Н.Симонян.

О Григории Погосяне можно сказать так: если хочешь узнать все о нашем и мировом футболе, спроси Гриню.

Играя за сухумские команды, он одновременно учился судейству.

Когда проходили международные матчи, приглашенные судейские бригады просили, чтобы в их состав включали Григория Погосяна. А некоторые руководители команд требовали главным судьей матча назначить именно этого человека. Секрет был прост. Гриня «судил» по справедливости и беспристрастно.

Более полувека связывает его дружба с Н.Симоняном. Завязалась она, естественно, не только на любви к футболу, но и из-за сходства характеров.

Оба просты, открыты в общении и идут по жизни без зазнайства и высокомерия. Достигнув в футболе разных высот, они ему до сих пор продолжают служить честно, по-спортивному азартно и с пользой.

Никита Симонян недавно побывал в Абхазии и, конечно, встретился с Григорием Погосяном, которого давно не видел. Говорили много, о разном, в основном о футболе. А о нем можно говорить бесконечно.

Юрий КУРАСКУА

Номер: 40Выпуск: 3501Рубрика: обществоАвтор: Юрий КУРАСКУА