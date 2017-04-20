СИЛА ПРОКЛЯТИЙ

В повседневной жизни мы вовсе не задумываемся над тем, какой мощной силой обладает слово. В порыве гнева, в сердцах мы часто говорим то, что не следует, говорим, не понимая, что злые слова, несущие в себе разрушительную, отрицательную энергию, способны нанести сокрушительный удар. Губительное действие проклятий давно выявлено учеными в ходе различных экспериментов. Было доказано, что не сила звука, а смысл сказанного имеют значение, что насылая проклятия на другого, человек вредит и себе самому. И особенно страшны женские проклятия, потому что женщина всегда вкладывает в них всю свою душу. Когда их в ходе эксперимента произносили на воду, ее структура менялась, и вода становилась, как яд. Выпив такую воду, человек мог заболеть. Напротив, добрые слова также меняют свойства воды, делают ее целебной. Значит, такое же благотворное воздействие она оказывает на живой организм. Так почему же мы сами губим себя, будущее свое и своих близких, произнося не добрые, а злые слова? «Чтоб ты сквозь землю провалился!», «Чтоб ты сдох!», «Чтоб руки твои отсохли» – эти и другие проклятия стали привычными, к сожалению, для многих. Женщины проклинают друг друга, мужа, детей, причем, не желая никому зла, просто, чтобы, как говорится, душу отвести. Гнев прошел, и наступает мир в жизни, в отношениях, а толчок разрушительной силе уже дан, и его не остановить. Однажды в юности я случайно услышала, как мать проклинала свою дочь: «Чтобы в этом платье я тебя в гробу увидела, чтобы в нем я тебя похоронила!» Бывает и такое. Люди проклинают, не задумываясь о последствиях.

А как же к проклятиям относились в древности? Источники рассказывают, что проклинать было принято врагов. Однако тогда люди знали, как опасны проклятия, поэтому следили за своими словами. И абхазы верят, что сглаз, порча, проклятия, причем, не только мага, но и обычного человека обладают такой огромной силой, что могут даже изменить судьбу. В традиции абхазов, как и других народов, сильна вера в неотвратимость исполнения проклятия. В статье Марины Барциц «Судьба в системе традиционного мировосприятия абхазов» отмечено: «По сообщениям информаторов, счастье сына (амыш) может умаляться наличием как недостойного отца, так и принадлежностью к проклятому роду, поскольку на его жизнь может прийтись расплата за грехи предков (до четвертого, седьмого колена)». М. Барциц пишет: «Особенно большую силу имеют проклятия, произнесенные перед могущественными кузнями, святилищами (Аныха) Дыдрыпш, Лдзаа, Елыр и другими. Как известно, при этом большому риску подвергает себя и свое потомство и тот, кто проклинает, представ перед могущественной силой, которая даже при его правоте, в определенных случаях может бумерангом настичь его самого. Но в данном случае можно узнать об условиях проклятия и снять его.

По-видимому, этому же посвящено моление, когда один раз в год или в три года, летом семья или род проводят жертвоприношения и отмаливаются у «Иащзымдыркъа щаздырыз» (буквально «Нами неузнанный, узнавший нас»). Отмаливаясь от преследовавших святынь, неведомых за давностью лет (каких именно), а также от проклятий и заклятий». Марина Барциц отмечает, что для абхазской речевой культуры характерны частые благопожелания, ибо абхазская традиция предполагает, что «человек может и должен стремиться и своими действиями и словами притягивать благоприятную среду, стараясь не нарушить миропорядка, соблюдая запреты в сакральном пространстве и времени».

В статье Сергея Зухба «Модель мироздания в абхазской мифологии» интерес представляет следующее высказывание: «Анцва регулирует помыслы и поведение людей. Нельзя допускать даже в мыслях неугодные богу Анцва дурные поступки. За дурные и злые деяния он безжалостно карает любого. По мифам, люди должны не только любить, чтить, но и бояться его. Поэтому многочисленные моления, благопожелания и проклятия связывают с его именем в надежде на то, что могут быть услышанными им. Частое упоминание и использование его имени в молениях, благопожеланиях и проклятиях служит подтверждением тому, что люди надеялись с его помощью добиться исполнения самых заветных желаний. Согласно своеобразному «пантеистическому воззрению бог (Анцва) присутствует решительно во всех вещах и явлениях, в том числе у каждого человека есть своя доля в образе главного, общенационального бога Анцва».

В статье «Религия современных абхазов: реликт прамонотеизма» Александр Крылов пишет: «В большинстве случаев после совершения жертвоприношения пища готовится рядом с местом моления. Но иногда, например, во время обряда проклятия в святилище, она готовится заранее – в доме самого просителя. В этом случае угощение состоит из других блюд: вареного мяса петуха, сырного пирога, чачи (или водки). Кстати, подобные проклятия в абхазских святилищах совершаются довольно редко. Считается, если произнести его без достаточных на то оснований, гнев Бога может обратиться на самого проклинающего, его семью и род, так что большинство абхазов предпочитает не искушать судьбы».

Интересна и следующая цитата из этой статьи: «Согласно традиционной религии абхазов, моральная чистота и искренность в общении с высшими силами являются обязательными. По словам жреца святилища Лдзаа Ф. Гочуа, к нему часто приходят за помощью люди, которые просят отмолить свой грех, не называя его, либо не хотят признавать своей вины и утверждают, что не знают ее ни за собой, ни за своими предками. В этом случае жрец не может снять наложенное проклятие и наказание высших сил: «не зная сути проблемы нельзя подниматься к святилищу. Даже если грех совершили предки, надо покаяться и отмолить конкретный грех». Учитывая это, люди, стремящиеся снять наказание со своего рода, но избежать при этом нежелательной для себя огласки, иногда идут на хитрость. Они могут попросить жреца отмолить не тот грех, за который несут наказание, а какой-то другой, незначительный, либо совершенный в давние времена их предками. По единодушному мнению всех опрошенных нами жрецов, моление в таком случае является бесполезным, оно не ведет к очищению от греха и снятию проклятия. Однако во время церемонии… жрец всегда просит о прощении всех без исключения грехов».

В большинстве своем люди опасаются проклятий, но когда происходят конфликты, гнев и обида заставляют забыть обо всем.

Надеюсь, что эта моя небольшая статья сможет убедить в том, что нельзя насылать проклятия, желать зла.

Не проклинайте друг друга и будьте счастливы!

Лейла ПАЧУЛИЯ

Номер: 40Выпуск: 3501Рубрика: обществоАвтор: Лейла ПАЧУЛИЯ