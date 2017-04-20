Пресс-конференция Спикера Парламента РА Валерия Кварчия

В Парламенте РА

В пресс-центре АГТРК на днях состоялась пресс-конференция избранного Спикера Народного Собрания – Парламента РА Валерия Ермейовича Кварчия. Он ответил на многочисленные вопросы представителей местных СМИ. И первым из них был о начальных шагах парламентариев шестого созыва. Спикер доложил, что на ближайшем заседании сессии, 18 апреля, будут утверждены комитеты и их составы – в соответствии с профессиями народных избранников. Что в законотворчестве будет соблюдена преемственность – продолжится работа над документами, которые будут востребованы жизнью, которые необходимы для поступательного развития государства. И всегда есть право за депутатами подавать инициативу, констатировал он. Спикер считает, что нужно разработать и принять закон об образовании. Что некоторые законы требуют изменений, например, о выборах депутатов Народного Собрания – Парламента РА, – в соответствии с Законом «О Государственном языке», так как депутат должен владеть государственным языком. Депутат также должен быть не моложе 30 лет, а выдвигаться, не имея опыта, – это несерьёзно, подчеркнул Спикер В.Кварчия. И соответствующая поправка о возрастном цензе, по его словам, будет внесена.

Что касается законов о переименовании села Арсаул в Приморское и о запрете абортов (Закон «О здравоохранении»), то Спикер и ранее был против них, здесь не всё продумано, по его мнению. Напомнил, что Владислав Ардзинба сразу после окончания Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 гг. принял постановление о переименовании населенных пунктов Гагрского района. Название Арсаул несёт историческую информацию, и без особой надобности не надо было его менять. «Почему-то сейчас пошли непонятные настроения», – констатировал Спикер.

Спикеру напомнили о письме группы журналистов по вопросу снятия с депутатов неприкосновенности, на что он ответил: «Я не знаю, кто подкинул авторов. Депутат должен быть защищен, это вполне законно». И чуть позже, отвечая на очередной вопрос, сказал, что если депутат совершает нарушения уголовного характера, то в таком случае все должно происходить в соответствии с законом.

Спикер за увеличение количества депутатов Парламента РА с 35 до 45. И аргументация была следующая: «Дай Бог, чтобы все 35 депутатов были дееспособны, но когда все годы 10 – 15 молчат… 45 депутатов – не мешало бы, больше было бы работающих». (Это к вопросу о том, кому и по какому принципу мы, избиратели, отдаем свои голоса. – З.Ц.)

Правда, Спикер при этом сказал, что велик объем документов, над которыми приходится работать в Парламенте Абхазии, – как и в любом государстве, независимо от того, большое оно или малое, и что работа помощников депутатов у них не налажена…

Спикер В.Кварчия, отвечая на вопрос: «Готовы ли мы к переходу на партийную систему выборов?», сказал, что пока до неё не доросли, что лично он – за смешанную систему при формировании законодательной ветви власти.

Заира ЦВИЖБА

Номер: 40Выпуск: 3501Рубрика: политикаАвтор: Заира ЦВИЖБА