Созданы парламентские комитеты, избраны их председатели

В Парламенте РА

На втором заседании сессии Народного Собрания – Парламента РА шестого созыва, на котором присутствовали все избранные 34 депутата, рассматривались организационные вопросы. Заседание вел Спикер Валерий Кварчия. Депутат многих созывов, В.Кварчия призвал избранных депутатов вместе трудиться, терпеть друг друга и создавать законы во благо государства. На первом деловом заседании сессии не обошлось без притирок друг к другу, без споров и некоторых недопониманий. К сожалению, вначале подвела и техника, и голосование шло «дедовским методом» – поднятием рук и прямым их подсчетом. Но потом техника заработала, и все пошло нормально.

Депутаты, принимая Постановление об образовании комитетов Народного Собрания – Парламента РА, много спорили о них. Например, говорили, что нелогично создавать два комитета по экономике и бюджету, их можно объединить в один, что нужны отдельные комитеты по здравоохранению и демографии, потому что это вопросы безопасности страны и ими надо заниматься конкретно и постоянно, и т.д. В заключение Спикер объявил, что все вопросы – общие, и ими будут заниматься не только члены профильных комитетов, но и весь Парламент.

Депутаты проголосовали по отдельности за создание девяти комитетов, а потом тайным голосованием избрали их председателей.

Итак, председателем Комитета по государственно-правовой политике избран Валерий Агрба (он и в прошлом созыве возглавлял этот Комитет, который назывался иначе – по правовой политике, государственному строительству и правам человека). Председателями других комитетов избраны: по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам – Натали Смыр, по экономической политике и реформам – Александр Цишба, по обороне и национальной безопасности – Илья Гуния, по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии и по делам ветеранов и инвалидов войны – Алхас Джинджолия, по образованию, науке, языковой политике, религии и делам СМИ – Батал Айба, по культуре, делам молодёжи и спорту – Венор Бебия, по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками – Дмитрий Ардзинба, по аграрной политике, природным ресурсам и экологии – Астамур Тарба.

Спикер поздравил избранных председателей и объявил, что их заместителей будут избирать на заседаниях комитетов. Должны сформироваться и составы комитетов. Один депутат может работать одновременно в двух комитетах. В комитеты могут теперь входить (было такое предложение) вице-спикеры, работать в них и голосовать при обсуждении вопросов. Раньше вице-спикеры только курировали отдельные комитеты Парламента.

После решения организационных вопросов депутаты поднимали проблемы прямой трансляции заседаний сессий и приобретения автомобилей для депутатов. Эти проблемы еще будут обсуждаться парламентариями, а мы о них подробнее расскажем на страницах своей газеты.

Номер: 40Выпуск: 3501Рубрика: политикаАвтор: Заира ЦВИЖБА