Поздравления Президента РА Рауля Хаджимба

Президента Приднестровской Молдавской Республики Вадима Красносельского с днем рождения

В поздравлении, в частности, говорится:

«Уважаемый Вадим Николаевич!

Сердечно поздравляю Вас с днем рождения!

Народ Абхазии высоко ценит теплые отношения, сложившиеся между нашими народами. Убежден, что Сухум и Тирасполь продолжат укреплять взаимовыгодное двустороннее сотрудничество в различных сферах и будут эффективно решать вопросы, связанные с обеспечением стабильности и безопасности наших регионов.

От всей души желаю Вам, уважаемый Вадим Николаевич, неиссякаемой энергии, крепкого здоровья и больших успехов в вашей деятельности на благо народа Приднестровья».

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Работников прокуратуры с профессиональным праздником

В поздравлении, в частности, говорится:

«Уважаемые сотрудники прокуратуры!

Поздравляю вас с 23-й годовщиной со дня образования Генеральной прокуратуры Республики Абхазия.

Прокуратура – это важнейший орган, который уполномочен осуществлять деятельность по защите прав и свобод человека, и поэтому каждый ее сотрудник ассоциируется с воплощением порядка и справедливости. Честность, принципиальность и профессионализм – неотъемлемые требования к каждому, кто связал свою жизнь с этой профессией. И именно эти качества объединяют все поколения сотрудников прокуратуры. Безопасность и благополучие наших граждан во многом зависят именно от вас.

Руководство Абхазии возлагает большие надежды на слаженную работу Генеральной прокуратуры, а также на тесное и плодотворное взаимодействие со всеми правоохранительными органами нашей республики».

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Работников налоговых органов с профессиональным праздником

В поздравлении, в частности, говорится:

«Уважаемые работники налоговых органов Республики Абхазия!

Примите мои искренние поздравления по случаю вашего профессионального праздника.

Министерство по налогам и сборам Республики Абхазия является одним из ключевых органов в системе государственного механизма. Именно от его успешной работы зависит функционирование бюджетной системы нашей страны. Налоговики выполняют важнейшую задачу по обеспечению устойчивого пополнения казны.

В последние несколько лет мы, несомненно, наблюдаем положительную динамику роста налоговых поступлений в наш бюджет. Именно благодаря вашему труду, уважаемые налоговики, наше государство имеет возможность выполнять социальные обязательства перед своими гражданами.

Выражаю особую благодарность ветеранам налоговой службы, которые стояли у истоков ее становления».

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Православных христиан и всех граждан Абхазии, отмечающих Пасху

Для Абхазии Пасха – это день, почитаемый многие столетия.

Рауль Хаджимба принял участие в праздничной Пасхальной службе в Сухумском кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы.

Номер: 40Выпуск: 3501Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА