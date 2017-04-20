Главная
Поздравления Президента РА Рауля Хаджимба
Президента Приднестровской Молдавской Республики Вадима Красносельского с днем рождения
В поздравлении, в частности, говорится:
«Уважаемый Вадим Николаевич!
Сердечно поздравляю Вас с днем рождения!
Народ Абхазии высоко ценит теплые отношения, сложившиеся между нашими народами. Убежден, что Сухум и Тирасполь продолжат укреплять взаимовыгодное двустороннее сотрудничество в различных сферах и будут эффективно решать вопросы, связанные с обеспечением стабильности и безопасности наших регионов.
От всей души желаю Вам, уважаемый Вадим Николаевич, неиссякаемой энергии, крепкого здоровья и больших успехов в вашей деятельности на благо народа Приднестровья».
***
Работников прокуратуры с профессиональным праздником
В поздравлении, в частности, говорится:
«Уважаемые сотрудники прокуратуры!
Поздравляю вас с 23-й годовщиной со дня образования Генеральной прокуратуры Республики Абхазия.
Прокуратура – это важнейший орган, который уполномочен осуществлять деятельность по защите прав и свобод человека, и поэтому каждый ее сотрудник ассоциируется с воплощением порядка и справедливости. Честность, принципиальность и профессионализм – неотъемлемые требования к каждому, кто связал свою жизнь с этой профессией. И именно эти качества объединяют все поколения сотрудников прокуратуры. Безопасность и благополучие наших граждан во многом зависят именно от вас.
Руководство Абхазии возлагает большие надежды на слаженную работу Генеральной прокуратуры, а также на тесное и плодотворное взаимодействие со всеми правоохранительными органами нашей республики».
***
Работников налоговых органов с профессиональным праздником
В поздравлении, в частности, говорится:
«Уважаемые работники налоговых органов Республики Абхазия!
Примите мои искренние поздравления по случаю вашего профессионального праздника.
Министерство по налогам и сборам Республики Абхазия является одним из ключевых органов в системе государственного механизма. Именно от его успешной работы зависит функционирование бюджетной системы нашей страны. Налоговики выполняют важнейшую задачу по обеспечению устойчивого пополнения казны.
В последние несколько лет мы, несомненно, наблюдаем положительную динамику роста налоговых поступлений в наш бюджет. Именно благодаря вашему труду, уважаемые налоговики, наше государство имеет возможность выполнять социальные обязательства перед своими гражданами.
Выражаю особую благодарность ветеранам налоговой службы, которые стояли у истоков ее становления».
***
Православных христиан и всех граждан Абхазии, отмечающих Пасху
Для Абхазии Пасха – это день, почитаемый многие столетия.
Рауль Хаджимба принял участие в праздничной Пасхальной службе в Сухумском кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы.
Номер: 40
Выпуск: 3501
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА