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20.04.2017
Номер: 40
Выпуск: 3501
Рубрика: политика
Автор: Р.ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия
Указ Президента РА
О присвоении Дбар К.К. почетного звания «Заслуженный учитель Республики Абхазия»
За заслуги в педагогической деятельности, обучении и воспитании подрастающего поколения присвоить почетное звание «Заслуженный учитель Республики Абхазия» ДБАР Константину Какоевичу, бывшему директору Маркулской средней школы.
Р. ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия
г. Сухум,
12 апреля 2017 года,
№ 86
Номер: 40
Выпуск: 3501
Рубрика: политика
Автор: Р.ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия