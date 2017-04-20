Указ Президента РА

О присвоении Дбар К.К. почетного звания «Заслуженный учитель Республики Абхазия»

За заслуги в педагогической деятельности, обучении и воспитании подрастающего поколения присвоить почетное звание «Заслуженный учитель Республики Абхазия» ДБАР Константину Какоевичу, бывшему директору Маркулской средней школы.

Р. ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия

г. Сухум,

12 апреля 2017 года,

№ 86

Номер: 40Выпуск: 3501Рубрика: политикаАвтор: Р.ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия