Открыт новый комплекс зданий Посольства РФ в РА

В рамках визита в Абхазию министр иностранных дел России Сергей Лавров принял участие в церемонии его официального открытия

Открыл церемонию Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в РА Семен Григорьев: «Сегодняшний день венчает путь, который Посольство прошло с момента его основания. Напомню его основные вехи: 26 августа 2008 года Россия признала независимость Республики Абхазия, 9 сентября 2008 года между нашими странами были установлены дипломатические отношения, 25 октября 2008 года Указом Президента Российской Федерации был назначен Посол России в Абхазии. Примечательно, что за день до этого назначения, 24 октября, вышло Постановление Кабинета Министров РА «О предоставлении Российской Федерации земельных участков в городе Сухуме для строительства Посольства РФ и резиденции Посла России».

На церемонии открытия нового здания Посольства РФ в РА выступил Президент Абхазии Рауль Хаджимба: «Это очень важное событие для наших стран. Российские дипломаты будут работать и жить в более комфортных условиях. Развитие и укрепление отношений с Российской Федерацией – это не просто главное и ключевое направление внешней политики Абхазии, это жизненная необходимость для нашего народа, который благодарен России за признание Абхазии в качестве суверенного и независимого государства, за содействие в обеспечении безопасности и социально-экономическом развитии нашей страны. За 8 лет с момента своего учреждения Посольство России в Абхазии сыграло важнейшую роль в выстраивании и укреплении межгосударственных отношений Абхазии и России, в развитии культурных, гуманитарных, человеческих контактов между нашими странами, формировании договорно-правовой базы абхазо-российского сотрудничества.

Глава внешнеполитического ведомства России подытожил церемонию: «Новоселье – всегда праздник! Когда мы говорим о работе дипломата, то Посольство для него – это второй дом. Уверен, что оно будет вторым домом не только для дипломатов, но и для всех наших друзей из дипломатического корпуса в Абхазии. У Посольства непродолжительная история, так как здание совсем новое, но оно продолжает историю, которая началась 26 августа 2008 года, когда были установлены дипломатические отношения между двумя странами. В масштабе нашей жизни это – небольшой срок, с 2008 года до сегодняшнего дня немного воды утекло. Но это были годы совместного подвига, борьбы за правду, справедливость. Это были годы взаимной поддержки».

Номер: 40Выпуск: 3501Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс