Сергей Лавров: «Россия поддерживает ваш курс на обеспечение мира и национального согласия»

В Абхазии с двухдневным рабочим визитом находится министр иностранных дел России Сергей Лавров. Сегодня в рамках визита глава внешнеполитического ведомства РФ почтил память погибших в Отечественной войне народа Абхазии и возложил цветы к мемориалу в Парке Славы.

В церемонии возложения приняли участие Премьер-министр РА Беслан Барциц, министр иностранных дел Абхазии Даур Кове, Посол России в Абхазии Семен Григорьев, Посол Абхазии в России Игорь Ахба.

В Администрации Президента РА прошла двусторонняя встреча Сергея Лаврова и Президента Абхазии Рауля Хаджимба. Президент Абхазии отметил, что это уже четвертый визит главы внешнеполитического ведомства России в Абхазию.

Глава государства также поблагодарил за визит и отметил важность развития российско-абхазских отношений. Он очертил широкий круг вопросов, который предстоит обсудить: это проблемы российско-абхазской границы, предоставление российского гражданства по упрощённой схеме жителям Абхазии, реализация проектов в рамках Инвестиционной программы, двустороннее социально-культурное взаимодействие. Он подчеркнул, что эти вопросы ставились перед руководством России, они очень важны для Абхазии, и выразил надежду на то, что они будут поддержаны российским руководством.

Сергей Лавров отметил традиционное гостеприимство, с которым его встретили в Абхазии. Он еще раз выразил удовлетворенность комфортными условиями, созданными для сотрудников в новом комплексе зданий Посольства России в Абхазии. Министр иностранных дел России также подчеркнул, что между Россией и Абхазией сложились дружественные, союзнические отношения. Он отметил важность выполнения тех договоренностей, которые были достигнуты между президентами Абхазии и России.

– У нас активно работает межправительственная комиссия, – подчеркнул глава внешнеполитического ведомства РФ. – Прошел и Форум российских и абхазских предпринимателей. У них хорошие планы, которые активно поддерживают правительства двух сторон. И очень важно посмотреть, какие остаются темы для доработки. Это и граница, и имущественные вопросы. Мы заинтересованы в том, чтобы поддерживать ваш курс на обеспечение каждому жителю Абхазии равных прав, мира и национального согласия.

Сергей Лавров выразил заинтересованность в развитии международной деятельности, отметив активное сотрудничество двух стран в рамках Женевских дискуссий и отстаивание справедливых подходов. Он убежден, что это важный контекст с точки зрения участия Абхазии во внешнеполитических делах.

Президент Рауль Хаджимба подчеркнул, что открытие нового комплекса зданий Посольства России в Абхазии свидетельствует о том, что РФ и далее выстраивает двусторонние отношения.

– С момента вашего последнего визита в Абхазию прошло время. Значительные изменения произошли и в Абхазии, и вам самому представилась возможность убедиться в этом, – сказал глава государства.

Рауль Хаджимба и Сергей Лавров в ходе короткой пресс-конференции ответили на вопросы абхазских и российских журналистов.

Русудан БАРГАНДЖИЯ

Номер: 40Выпуск: 3501Рубрика: политикаАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ