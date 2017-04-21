ОРУЖЕЙНЫХ ДЕЛ МАСТЕР

На одной из густонаселенных улиц города Гагры есть неприметная калитка зеленого цвета. За ней – узенький дворик, в котором стоит небольшой двухэтажный дом. Пожалуй, нет человека в городе, не знавшего хозяина этого дома. Ведь он был оружейным мастером. Речь идет об Иване Константиновиче Балине. К сожалению, он ушел из жизни несколько лет назад. Сегодня в этом доме живет его супруга Нина Тимофеевна Балина. Приглашая нас, она сразу обращает наше внимание на дверь и мебель. Оказывается, Иван Константинович реставрировал не только оружие, но и был мастером на все руки. И, действительно, отреставрированный интерьер дома выглядит очень привлекательно. Нина Тимофеевна приступила к рассказу о своем супруге.

Иван Константинович Балин родился в 1925 году в Казахстане. В годы ВОВ был гидроокулистом. После окончания войны он продолжил свою службу на флоте в Батуме. Оттуда его направили в Абхазию, которая и стала его второй родиной. Иван Константинович и Нина Тимофеевна создали семью в 1957 году, а через два года переехали в Гагру. Здесь у них родились два сына – Николай и Константин. Иван Балин к тому времени уже оставил военную службу и начал работать на Бзыбском холодильном заводе. Но все же любимым его занятием остается реставрация оружия, и он создает настоящую оружейную мастерскую. По словам Нины Тимофеевны, в их доме всегда было много охотничьего оружия. И как женщине, ей, конечно же, это не нравилось. Однако иногда даже приходилось помогать своему мужу. В основном она чистила ружья. А что касается мастерской, то Иван Балин обустроил ее всем необходимым. У него имелись специальные станки для чистки оружия. Хотелось бы заметить, что проводить чистку внутренней части оружия при наличии ржавчины довольно-таки нелегко. Но и с этим делом Иван Константинович справлялся в два счета. Помимо чистки оружия он менял приклады, ремонтировал дуло. И даже когда ему приносили ружья в весьма плачевном состоянии, он им давал новую жизнь. Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 гг. Иван Балин оставался в городе. Многим абхазским бойцам он помог. Защитники родины приносили ему оружие на ремонт, и он быстро приводил его в боевую пригодность. После окончания Отечественной войны Иван Балин чинил в основном охотничьи ружья, так как реставрировать пистолеты и автоматы ему было запрещено.

По словам соседа Автандила Лакрба, к нему постоянно приходили люди, в основном охотники. Ему и самому приходилось обращаться к мастеру. В 2002 году у Ивана Константиновича случился инсульт, после чего парализовало его левую руку, но при этом он не переставал заниматься любимым делом. Дни и ночи пропадал он в своей мастерской.

Сегодня мастерская Ивана Балина сохранилась в том же виде, так же обставлена необходимыми инструментами для реставрации. Здесь в углу хранится посох (алабашьа), который он сделал своими руками. С этим посохом он практически не расставался. Иван Балин глубоко чтил абхазские традиции, и его дом всегда был полон гостей. А супруга, как и подобает нашим обычаям, обслуживала их. «Так он сам желал», – вспоминает она. Сыновья Ивана Балина живут и работают в России. Сюда приезжают часто, навещают свою маму, поддерживают порядок в мастерской отца. Кстати, охотничье ружье Ивана Константиновича свято хранит его младший сын.

Сегодня друзья, соседи и просто жители города вспоминают Ивана Балина только добрым словом. И проходя мимо его дома, говорят: «Здесь жил настоящий оружейных дел мастер»!

Мадина ТАРБА, собкор газеты «РА» Гагрский район

Номер: 41Выпуск: 3502Рубрика: обществоАвтор: Мадина ТАРБА, собкор газеты «РА»