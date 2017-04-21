БЕШЕНСТВО – ЖИТЬ ИЛИ УМЕРЕТЬ?

Санитарное просвещение

От встречи с бешеным животным никто не застрахован, и от того, что именно вы знаете об этом заболевании, может зависеть жизнь и ваша собственная, и ваших близких. В первую очередь детей. Это же они норовят любую собачку погладить. Или умиляются ежику, который так смешно сворачивается клубочком на ладони. Кормят обезьянку с руки или гоняются за уличной киской. Многие даже не подозревают, что заразиться бешенством можно, даже если больное животное вас просто облизало.

Бешенство – это смертельное вирусное заболевание теплокровных животных, к которым относится и человек. Симптомы малоприятны и характерны: водобоязнь, из-за которой бешенство часто называют гидрофобией, аэрофобия, повышенная возбудимость больного от легкого движения воздуха, иногда переходящая в буйство.

Основной пусть заражения – укус больного животного. Но опасна даже случайно попавшая на поврежденную кожу или слизистую оболочку «бешеная» слюна. Проникнув в организм, вирус стремится попасть в нервные клетки, по которым начинает быстро распространяться в направлении головного и спинного мозга.

Переносчиками бешенства являются как дикие животные (чаще всего лисы, а также волки, еноты, барсуки, летучие мыши, шакалы, ежи и даже белки), так и домашние (собаки, кошки, лошади, свиньи, мелкий и крупный рогатый скот). Для человека опаснее всего бездомные собаки и кошки, особенно весной и летом. Вероятность прискорбного исхода при бешенстве существенно зависит от степени и места поражения, поскольку это определяет полученную дозу вируса и скорость его распространения. Например, укус двух пальцев повышает опасность заболевания примерно вдвое по сравнению с тем, когда укушен лишь один палец. Ну а если искусана вся ладонь, то риск будет еще выше. Чем больше нервных окончаний затронуто, тем больше вирусов внедряется, а чем «ближе» место к головному мозгу, тем труднее успеть возвести защитный барьер. Поэтому самые опасные укусы – в лицо или шею, поскольку эти места и хорошо иннервированы, и расположены совсем рядом с головным мозгом. Далее следуют кисти, половые органы, стопы, плечи и предплечья.

Первое, что необходимо немедленно сделать – это промыть место укуса большим количеством воды, лучше всего с хозяйственным мылом или перекисью водорода. Промывать надо интенсивно и достаточно долго (в течение 10 минут), но не тереть. Глубокие раны рекомендуется промывать струей мыльной воды – например, с помощью шприца. Необходимости в прижигании раны нет, а вот повязку на рану после промывания наложить следует. После проведения этих нехитрых манипуляций нужно сразу же обратиться в ближайшее медицинское учреждение, поскольку успех излечения от возможной болезни сильно зависит от того, насколько быстро вы обратились за антирабической помощью.

В Республике Абхазия их достаточно:

• г.Сухум, Республиканская больница (ул.Эшба,164);

Республиканская детская больница (ул.Черкесская,2);

• г. Гагра, Центральная городская больница (ул. Кабардинская,9);

• г. Гудаута, Центральная районная больница (ул. Гобечия,49);

• п. Агудзера, Гулрыпшский военный госпиталь (ул.Парковая,60);

• г. Очамчыра, Центральная районная больница (ул.Ардзинба,49);

• г. Ткуарчал, Центральная районная больница (ул.Ардзинба,134);

• г. Гал, Центральная районная больница (ул.Шинкуба,114).

Министерством здравоохранения РА проводится довольно большая работа по профилактическим мероприятиям заболевания среди людей. Так все вышеперечисленные пункты оказания антирабической помощи в достаточном объеме обеспечены вакциной и специфическим иммуноглобулином. Данный вид помощи оказывается населению совершенно бесплатно. С пострадавшими проводится разъяснительная работа по необходимости соблюдения особых мер при проведении лечения: неупотребление спиртного, отсутствие переутомления, избегание переохлаждения, перегревания, соблюдение режима отдыха (достаточного времени на сон) и обязательного лечения строго по схеме, указанной врачом.

О результатах работы Министерства здравоохранения РА можно судить по отсутствию заболевания бешенством среди людей в нашей республике с 2014 года.

Бешенство – тот редкий случай, когда прививки делают не для профилактики, а для лечения. Вирус достаточно долго (около 2 недель) путешествует по нервам до головного мозга.

Лечение может быть прекращено только в том случае, если укусившее человека животное держат под присмотром и оно остается здоровым в течение 10 дней наблюдения или если у него по данным тестирования не было обнаружено вируса бешенства. В остальных случаях проводится полный курс, который включает 6 доз.

Пожалуйста оставайтесь здоровыми. Остерегайтесь сами и берегите детей от контакта с дикими и бродячими животными. Своевременно обращайтесь за необходимой медицинской помощью при укусах или ослюнении подозрительными животными в лечебные учреждения республики.

Материал подготовлен Государственной санитарно-эпидемиологической службой МЗ РА

Номер: 41Выпуск: 3502Рубрика: обществоАвтор: Материал подготовлен Государственной санитарно-эпидемиологической службой МЗ РА