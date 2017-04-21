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Коллектив Республиканского государственного учреждения «Издательство газеты «Республика Абхазия» поздравляет коллегу Артавазда Аиковича САРЕЦЯНА с 60-летием!
От всей души желаем крепкого здоровья, успехов, счастья! Продолжай радовать читателей своим творчеством, приносить пользу обществу и республике, чтобы родные, близкие и друзья гордились тобой!
ТАРАГИРЫ*
Земли тугую горсть прижав к груди,
За братом шёл с тоскою армянин.
Изгнанники. Полмира впереди,
Где тарагир,
народ теперь един.
И только горсть земли
спасала дух –
В ней Божья Благодать
и сила ног.
Дорога с горем пополам беду
Держала в памяти,
цепляясь за порог.
О, сила притяжения земли!
Как сердцу скорбному
его преодолеть?
Ах, если бы изгнанники могли
Заставить горсть земли
надеждой петь…
Огонь всепоглощающей тоски
В ладонях превращался в виноград,
И бил родник величием реки –
Пьянело сердце и слезился взгляд.
И каждый знал, что если он предаст
Заветы предков, материнский плач,
Та горсть земли в могильный ляжет пласт,
Ведь совесть – самый искренний палач.
Земля веков. Она осталась там,
Где каждый миг изгнанник выносил
Её в горсти, в ней созидался Храм,
И истощилась Родина без сил.
Остались камни, рёбра тощих скал,
Но ветер солнечный, расплавивший ярмо,
С такой любовью горсть земли ласкал,
Что сила духа создала ядро.
-------------------------- *Тарагир (арм.) – изгнанник.
СЛОВА
Как страшно падают и падают слова,
Мир сотрясает сумасшедший грохот,
Ума лишённая, зловещая молва
Играет в молнии, и каменеет хохот.
И в этих молниях дрожит моя душа,
Пронзённая, из глаз выходит кровью, –
Слова меня сжимают и крушат
Суставы, кости и могилу роют.
Очнулся… Дно ущелья пополам
Разделено. Вот – острые каменья,
А рядом луч надежды строит храм
Из слов моих кровавого кипенья.
Перевод Надежды Осьмининой
Номер: 41
Выпуск: 3502
Рубрика: общество
Автор: Коллектив газеты «Республика Абхазия»