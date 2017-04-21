ЮБИЛЕЙ

Коллектив Республиканского государственного учреждения «Издательство газеты «Республика Абхазия» поздравляет коллегу Артавазда Аиковича САРЕЦЯНА с 60-летием!

От всей души желаем крепкого здоровья, успехов, счастья! Продолжай радовать читателей своим творчеством, приносить пользу обществу и республике, чтобы родные, близкие и друзья гордились тобой!

ТАРАГИРЫ*

Земли тугую горсть прижав к груди,

За братом шёл с тоскою армянин.

Изгнанники. Полмира впереди,

Где тарагир,

народ теперь един.

И только горсть земли

спасала дух –

В ней Божья Благодать

и сила ног.

Дорога с горем пополам беду

Держала в памяти,

цепляясь за порог.

О, сила притяжения земли!

Как сердцу скорбному

его преодолеть?

Ах, если бы изгнанники могли

Заставить горсть земли

надеждой петь…

Огонь всепоглощающей тоски

В ладонях превращался в виноград,

И бил родник величием реки –

Пьянело сердце и слезился взгляд.

И каждый знал, что если он предаст

Заветы предков, материнский плач,

Та горсть земли в могильный ляжет пласт,

Ведь совесть – самый искренний палач.

Земля веков. Она осталась там,

Где каждый миг изгнанник выносил

Её в горсти, в ней созидался Храм,

И истощилась Родина без сил.

Остались камни, рёбра тощих скал,

Но ветер солнечный, расплавивший ярмо,

С такой любовью горсть земли ласкал,

Что сила духа создала ядро.

-------------------------- *Тарагир (арм.) – изгнанник.

СЛОВА

Как страшно падают и падают слова,

Мир сотрясает сумасшедший грохот,

Ума лишённая, зловещая молва

Играет в молнии, и каменеет хохот.

И в этих молниях дрожит моя душа,

Пронзённая, из глаз выходит кровью, –

Слова меня сжимают и крушат

Суставы, кости и могилу роют.

Очнулся… Дно ущелья пополам

Разделено. Вот – острые каменья,

А рядом луч надежды строит храм

Из слов моих кровавого кипенья.

Перевод Надежды Осьмининой

Номер: 41Выпуск: 3502Рубрика: обществоАвтор: Коллектив газеты «Республика Абхазия»