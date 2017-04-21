ПОД ВПЕЧАТЛЕНИЕМ

Нам пишут

На днях в газете «Республика Абхазия», №15 за 2017 год прочитал публикацию Героя Абхазии, председателя Совета старейшин Республики Абхазия Апполона Естатовича Шинкуба «В нашем государстве есть опасные враги, они сознательно будоражат народ».

Статья произвела на меня большое впечатление. Главное – в публикации определены цели и задачи общественной организации и старейшего института, которые играют большую роль в решении важных вопросов страны.

Сегодня в Абхазии проводятся целенаправленные мероприятия для улучшения жизненного уровня народа. Но есть группа людей, которые недоброжелательно относятся к решениям законодательных актов урегулирования национальных вопросов Абхазии, поднятия духа, сохранения обычаев.

Я полностью поддерживаю мнение и предложение председателя Совета старейшин Республики Абхазия Апполона Шинкуба по усилению работы среди старшего поколения, чтобы мы сообща могли решать сложные вопросы, которые волнуют народ.

Мы помним, когда председателем Совета старейшин Республики Абхазия был Константин Озган. Он мог прогнозировать, какая ситуация будет в стране через 20 – 30 лет. Вот такие талантливые люди, как он, должны участвовать в решении сегодняшних проблем.

14 апреля мне исполнилось 95 лет, и я хорошо помню, как у нас в селе Верхнем Баргеби Галского района Нестор Шамугия, Зики и Дзагу Бокучава в 40-50-х годах могли урегулировать любые сложные вопросы, конфликты, и какими справедливыми они были.

В решение важных жизненных вопросов свой вклад внес в 50-60-х годах председатель колхоза имени Ленина села Окум Галского района Гиорги Джгубурия.

В Совет старейшин в Гале входили: Владимир Гогохия, Естате Гвадзабия,Кондрате Узарашвили, Валико Гогохия, Гриша Папаскуа, а сейчас – Отари Акишбая, Гигла Дзандзава, Важа Закарая, Отари Лацузбая, Тамази Цвижба, Вахтанг Шония, Юра Квеквескири и др.

Считаю, что необходимо их участие в решении тех вопросов которые сегодня являются главными для государства, общества, народа.

Заканчивая письмо, хочу еще раз поблагодарить Героя Абхазии председателя Совета старейшин Республики Абхазия Апполона Естатовича Шинкуба за публикацию о задачах и целях общественной организации и института старейшин.

Л.БЕРАДЗЕ, председатель Совета старейшин Галского района Абхазии

Номер: 41Выпуск: 3502Рубрика: обществоАвтор: Л.БЕРАДЗЕ, председатель Совета старейшин Галского района Абхазии